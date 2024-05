LyondellBasell avalia opções estratégicas para ativos europeus

A- A+

A LyondellBasell anunciou hoje o lançamento formal de uma análise estratégica dos ativos europeus de suas unidades de negócios Olefinas e Poliolefinas, e de Intermediários e Derivados. A análise avaliará os ativos através das lentes da estratégia da empresa de crescimento e atualização do núcleo, construção de um negócio lucrativo de soluções circulares e de baixo carbono e aumento do desempenho e da cultura.

"No Dia dos Mercados de Capitais de 2023, declaramos nossa intenção de concentrar nosso portfólio em torno de negócios com vantagem competitiva duradoura e reinvestir nessas áreas favorecidas, gerando retornos superiores em escala significativa", disse Peter Vanacker, CEO da LyondellBasell. "Esses critérios não mudaram."



Os investimentos da empresa em uma fábrica MoReTec em escala comercial, na tecnologia proprietária da LyondellBasell para converter resíduos plásticos em matérias-primas líquidas, e o desenvolvimento de um centro de circularidade na região de Colônia, Alemanha, continuarão conforme planejado. A LyondellBasell também continuará investindo e alavancando sua posição tecnológica diferencial como um facilitador fundamental para crescer e atualizar a base de ativos principais.



"A empresa priorizará seus investimentos para alinhar as operações com nossas ambições de circularidade e emissões líquidas zero", acrescentou Vanacker. "Entendemos que as avaliações estratégicas podem criar incertezas para nossos funcionários e clientes, mas estamos comprometidos em operar nossos ativos de forma segura e confiável durante todo esse processo".

