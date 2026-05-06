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TECNOLOGIA MacBook Neo: veja as primeiras impressões do novo notebook que é o mais acessível da Apple Modelo marca entrada da empresa no segmento de entrada e conta com mesmo carregador do iPhone

Desde que foi anunciado em março, o MacBook Neo vem sendo apontado como o principal lançamento da Apple até agora neste ano, de acordo com consultorias especializadas. Os computadores da fabricante do iPhone são conhecidos pelos preços mais altos, mas esse notebook marca a estreia da companhia no segmento de laptops considerados de entrada.

A chegada do MacBook Neo abre uma disputa da linha da Apple com os modelos que rodam o sistema operacional Windows de marcas tradicionais.

Por isso, O Globo traz as primeiras impressões do modelo, que reúne o menor preço já praticado pela Apple para a categoria. No Brasil, o MacBook Neo custa a partir de R$ 7.299. Como base de comparação, o preço do MacBook Air com chip M5, também lançado em março deste ano, começa em R$ 13.999.

Nas primeiras análises, fica claro que o notebook foi pensado para estudantes e empreendedores que não precisam executar tarefas muito pesadas. Por isso, um dos principais trunfos foi o uso do chip A18 Pro, o mesmo utilizado no iPhone 16 Pro. Há ainda um detalhe curioso: o carregador do notebook é o mesmo do iPhone.

Na avaliação inicial, o MacBook Neo parece suficiente para a maioria das tarefas do dia a dia, como navegação na internet, chamadas de vídeo, estudos, streaming e aplicativos como ChatGPT e Canva, que rodam sem dificuldade. No entanto, o notebook não é o ideal para quem trabalha com edição de vídeo em 4K e utiliza com frequência aplicativos como Photoshop, por exemplo

Na prática, o MacBook Neo consegue abrir vários aplicativos ao mesmo tempo sem travamentos aparentes em tarefas do dia a dia. A navegação é fluida, muito por conta do uso da mesma versão do sistema operacional macOS, presente nos demais computadores da Apple.





O MacBook Neo traz painel de 13 polegadas e aposta em opções de cores diferentes, como amarelo cítrico e rosa suave, buscando um público mais jovem e conectado ao design. No Brasil, o prazo de entrega varia de duas a três semanas no site oficial da companhia, período bem superior ao de outros produtos, que costumam chegar em até sete dias.

A tela do MacBook Neo tem resolução de 2408 x 1506 pixels e suporte ao padrão sRGB, que é uma escala de cores bastante utilizada na internet e em conteúdos digitais, garantindo reprodução fiel para uso cotidiano, como navegação, vídeos e trabalhos simples.

Já o MacBook Air com chip M5 oferece resolução maior, de 2560 x 1664 pixels, além de suporte à ampla tonalidade de cores (P3), que exibe uma gama mais rica e vibrante, especialmente perceptível em fotos e vídeos mais elaborados. No nível de brilho, ambos se igualam, com até 500 nits, o que permite boa visualização mesmo em ambientes mais iluminados.

Na câmera frontal, um detalhe: o modelo traz resolução HD, ideal para reuniões e videochamadas, mas não conta com o recurso que acompanha automaticamente a pessoa durante chamadas de vídeo, o chamado “Center Stage”, presente nos modelos mais caros.

O MacBook Neo tem duas portas USB-C, sendo uma delas com transferência de dados em maior velocidade (USB-C 3). No áudio, o modelo conta com dois microfones e dois alto-falantes com Dolby Atmos. Já o MacBook Air entrega um conjunto mais robusto, algo que pode fazer diferença para quem consome bastante vídeo, música ou participa de reuniões frequentes.

O teclado segue a mesma identidade visual do aparelho, com cores que acompanham o acabamento externo. No entanto, não conta com retroiluminação, o que pode dificultar o uso em ambientes escuros ou com pouca luz. Falando de bateria, a promessa é de até 16 horas de reprodução de vídeo. O MacBook Air com M5 vai um pouco além, com até 18 horas. Algumas empresas rivais prometem bateria de até 24 horas.

Agora, um ponto importante: memória e armazenamento. O MacBook Neo começa com 8 GB de memória unificada e 256 GB de armazenamento interno. Para uso comum, isso tende a atender bem.

Mas, para quem trabalha com edição de vídeo, imagens pesadas, muitos programas abertos ao mesmo tempo ou pensa em ficar vários anos com o produto, talvez valha a pena considerar versões superiores ou até o MacBook Air, que já começa com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Vale lembrar também que o Neo tem duas versões. A básica vem com 256 GB de armazenamento. Já a versão de 512 GB adiciona Touch ID e é a única que permite usar Apple Pay no aparelho.

De forma geral, o MacBook Neo se posiciona como uma opção interessante para quem busca custo-benefício dentro do ecossistema da Apple, atendendo bem a um uso cotidiano. O modelo é indicado para tarefas como navegação, estudos, consumo de conteúdo e trabalho leve, mas não é a melhor escolha para quem precisa lidar com edição pesada de vídeos e imagens ou aplicações mais exigentes.

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