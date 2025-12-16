A- A+

TECNOLOGIA MacBook Pro M5 traz mais potência em IA, gráficos e bateria. Vale a pena trocar seu notebook? Apple iniciou as vendas do notebook com chip de inteligência artificial em novembro deste ano no Brasil

Maior velocidade para processar recursos de inteligência artificial (IA), autonomia de bateria e uma memória mais robusta são os principais trunfos do MacBook Pro com o inédito chip M5 da Apple, lançado pela fabricante do iPhone em outubro deste ano.

O novo notebook, com tela de 14 polegadas, substitui a versão equipada com o chip M4.

O modelo é ideal para quem executa diversas tarefas ao mesmo tempo, como gerar imagens por meio de inteligência artificial e editar vídeos simultaneamente, o que exige maior capacidade de processamento. Além disso, o notebook oferece mais potência para quem costuma jogar games que demandam alta resolução de imagem e som.

De olho em um público que vai de criadores de conteúdo e desenvolvedores a gamers e estudantes, o chip M5 permite um desempenho até 3,5 vezes mais rápido do que o M4 em tradução e resumo de arquivos, além de edição de fotos e vídeos com aplicativos que utilizam IA, como Final Cut, Premiere, DaVinci e Blender.

Isso ocorre porque o M5 conta com um motor de inteligência artificial, chamado Neural Engine. Na prática, isso faz com que tarefas como geração de imagens, revisão de texto ou resumo de arquivos sejam realizadas de forma mais rápida e diretamente no computador, sem depender da internet.





O modelo vem com 16 núcleos de Neural Engine. É como se fossem 16 “especialistas” trabalhando ao mesmo tempo.

Além disso, o novo computador consegue executar várias tarefas simultaneamente de forma mais veloz. Segundo a Apple, a CPU (Unidade Central de Processamento), espécie de “cérebro” do sistema, é 20% mais eficiente do que a geração anterior.

Na prática, o equipamento não “engasga” ao abrir muitos programas ao mesmo tempo ou ao executar tarefas simultâneas envolvendo arquivos grandes, como planilhas e aplicativos de design, edição de vídeo e 3D.

Também contribui para esse desempenho a maior largura de banda da memória, de 153 GB por segundo, que permite movimentar dados com mais rapidez, como na cópia de arquivos.

Para os gamers, o M5 trouxe melhorias no GPU (Unidade de Processamento Gráfico), responsável por gerar imagens. Para a Apple, a velocidade é 1,6 vez maior do que a da versão anterior, permitindo maior fluidez em jogos, vídeos e animações.

A bateria também promete duração de até 24 horas, acima das 22 horas da geração anterior, o que é ideal para quem busca ainda mais mobilidade. O novo modelo permite ao usuário escolher até 4 TB de armazenamento. Segundo a Apple, é possível recarregar até 50% da bateria em apenas 30 minutos usando um adaptador de energia USB-C com potência de 96 W ou superior.

