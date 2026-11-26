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Exportação Macron chama carne brasileira de 'dopada' e fala em barrar produto; Setor produtivo do Brasil repudia a fala do presidente francês e afirma que a alegação é incompatível com a realidade

O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou a carne brasileira de "dopada" e defendeu que a proteína nacional seja barrada do bloco europeu. Macron criticou ainda o acordo entre Mercosul e União Europeia, destacou a oposição do país ao tratado e afirmou que tem orgulho da "batalha travada".

"Tivemos ainda mais razão (em travá-la) porque, com o Mercosul assinado, aquilo que denunciávamos se confirmou, já que finalmente os serviços da Comissão Europeia perceberam que o que estávamos dizendo era verdade.

E a carne dopada, se assim posso dizer, em todo caso a carne do Mercosul, e particularmente a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados sem respeitar as nossas regras, acabou sendo proibida", afirmou Macron a agricultores franceses.

As declarações do presidente francês ocorreram durante reunião de Macron com representantes do setor agrícola francês na quarta-feira, 25, no Palácio do Eliseu. A fala de Macron consta em vídeo publicado pelo próprio Palácio do Eliseu nas redes sociais oficiais.

Na Europa, os agricultores franceses são considerados os mais resistentes ao acordo de livre comércio com o Mercosul e tentam barrar a ratificação do tratado pelo Parlamento Europeu, que está em vigência provisória desde 1.º de maio.

As exportações de carnes e produtos de origem animal do Brasil aos países europeus estão suspensas desde 3 de setembro, após o País ter sido retirado do grupo de nações que cumprem o regulamento de antimicrobianos do bloco e podem exportar proteínas animais ao bloco.

A UE busca garantias de que as carnes exportadas ao bloco estejam livres de determinados antimicrobianos e em conformidade com o regulamento europeu.

Em resposta às exigências, o Brasil adotou, desde 1.º de julho, novos procedimentos de controle do uso de antimicrobianos nas cadeias de proteínas e de produtos de origem animal, para atender à legislação europeia.

O bloco fez a validação desses procedimentos in loco, por meio de auditoria no País realizada de 24 de agosto a 4 de setembro, a fim de auferir os controles quanto ao uso de antimicrobianos na produção de aves e mel.

Posteriormente, a Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos da Comissão Europeia (DG Santé), autoridade sanitária do bloco, considerou satisfatória a qualidade do sistema brasileiro no controle de uso de antimicrobianos na produção das cadeias de carne de aves e mel.

A reinclusão do Brasil na lista de fornecedores de aves e mel ainda precisa ser avaliada pelo Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff, na sigla em inglês) e validada pela Comissão Europeia. Para carne bovina, a estimativa é de que o Brasil fique fora do mercado europeu até meados de 2028, em virtude do ciclo mais longo de produção.

Macron afirmou ainda que essa "batalha" não terminou e que a considera "existencial" para a agricultura francesa. "Trata-se da concorrência desleal. É algo que todos os nossos compatriotas podem compreender: não podemos exigir que os agricultores europeus respeitem determinadas regras e, ao mesmo tempo, abrir nossos mercados para pessoas que não as cumprem", acrescentou o presidente francês.

O presidente francês justificou que o país é "totalmente contrário" ao acordo com o Mercosul porque não havia as "salvaguardas adequadas". "Felizmente, conseguimos estabelecê-las no que diz respeito aos controles sanitários.

Mas ainda não chegamos ao fim dessa disputa. Sabemos que teremos novos prazos e etapas, que estamos acompanhando com a ministra responsável nas próximas semanas, nesse tema, para continuar apertando os controles", declarou Macron, em referência ao próximo encontro do Scopaff em dezembro, no qual a reinclusão do Brasil na lista de fornecedores de carne de aves e mel deve ser reavaliada.

Na última semana, o colegiado adiou a decisão em virtude de pedido de esclarecimentos adicionais da França e outros países membros.

Aos agricultores franceses, Macron disse que é sua segunda prioridade protegê-los da "concorrência desleal". "Vamos lutar para incluir, neste orçamento, e avançar nos próximos meses em várias medidas. A primeira é o reforço dos controles sanitários europeus, um compromisso que assumi com vocês em 2024.

Já começamos a obter os primeiros resultados. Foi assim que conseguimos barrar a carne brasileira, mas esse não é o fim do trabalho", destacou Macron, mencionando o reforço dos controles. O presidente francês defendeu ainda às lideranças agrícolas a diminuição da dependência do país de abastecimento externo de proteínas e fertilizantes.

Procurada, a Embaixada da França no Brasil não respondeu ao pedido de comentário até esta publicação. O espaço segue aberto

Reação do setor

O setor produtivo nacional repudiou as declarações de Macron. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) afirmou que a expressão "carne dopada" é incompatível com a realidade sanitária da produção nacional.

A entidade classificou como "política e protecionista" a restrição comercial imposta pela União Europeia (UE) ao Brasil e disse não haver "justificativa técnica ou científica" para a exclusão do País da lista de fornecedores autorizados.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) também repudiou as declarações do presidente da França e disse que as falas contrariam conclusões técnicas da Comissão Europeia sobre os controles sanitários do País. Para a entidade, as manifestações são "infundadas" e dão respaldo político a iniciativas protecionistas.

Em nota, a ABPA disse ser "grave e inaceitável" que um chefe de Estado recorra a inverdades sem fundamento técnico para questionar a qualidade dos alimentos produzidos por um parceiro comercial que contribui há mais de 40 anos para a segurança alimentar do bloco europeu.

Essa não é a primeira vez que a carne brasileira é alvo de ataques da França. Em novembro de 2024, a carne bovina foi pivô de uma crise entre o agronegócio brasileiro e o Grupo Carrefour.

Na ocasião, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou uma carta nas suas redes sociais, endereçada a Arnaud Rousseau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Exploração Agrícola da França (FNSEA), comprometendo-se a não vender carnes do Mercosul independentemente dos "preços e quantidades de carne", após ouvir o "desânimo e a raiva" dos agricultores franceses.

Exportadores brasileiros afirmaram que a qualidade e sanidade do produto foram questionadas e realizaram uma espécie de boicote, suspendendo as vendas também para a rede nacional.

Na época, a crise escalou diplomaticamente e os governos de ambos os países foram envolvidos para estancar o mal-estar.

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