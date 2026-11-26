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Repúdio Macron diz que carne brasileira é "dopada", e associação repudia declaração Presidente francês defendeu restrições impostas pela UE à carne bovina do Brasil. Abiec classifica medida como "política e protecionista"

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) repudiou as declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a carne bovina brasileira.

Durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês, realizada nesta quarta-feira, o mandatário utilizou a expressão "carne dopada" para se referir ao produto do Brasil e defendeu as restrições impostas pela União Europeia às importações.

Em nota, a entidade afirmou que a expressão é incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira e com o nível de responsabilidade que deve nortear as relações entre países.

Desde 3 de setembrom a União Europeia restringiu a entrada de produtos de origem animal do Brasil, após novas exigências para controle do uso de antibióticos. Um dos produtos afetados é a carne bovina.

A Abiec classificou a restrição europeia como "política e protecionista" e afirmou que não há justificativa técnica ou científica para a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar para o bloco.

A entidade afirma que o sistema sanitário brasileiro tem histórico de aprovação em auditorias internacionais, inclusive da própria União Europeia, e permanece aberto a novas inspeções. Para atender às exigências europeias, o setor desenvolveu um protocolo de controle, rastreabilidade e certificação, aprovado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A Abiec também destacou que o mercado europeu representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina e que a oferta nacional é complementar à produção do bloco. Para a associação, não se justifica tratar o Brasil como uma ameaça aos produtores europeus.

O que disse Macron

Macron se posicionou durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês, no Palácio do Eliseu. Na ocasião, o presidente afirmou que a carne brasileira que chegava aos mercados europeus não respeitava as regras da União Europeia.

— Com o (acordo com) Mercosul assinado, o que denunciamos surtiu efeito, já que, finalmente, os serviços da Comissão viram que o que lhes dizíamos era verdade; e a carne "dopada", por assim dizer - em todo caso, a carne do Mercosul e, muito particularmente, a brasileira - que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, sem respeitar as nossas regras, foi finalmente proibida — afirmou.

O presidente francês acrescentou que a oposição ao acordo se deve à ausência de garantias adequadas para os produtores europeus. Ele também antecipou novas discussões e votações nas próximas semanas para ampliar os controles sanitários e endurecer as regras de importação.

— Não somos a favor do Mercosul porque não havia as travas adequadas. Felizmente, nós as encontramos nos controles sanitários. Mas ainda não chegamos ao fim da partida. Teremos prazos e votações nas próximas semanas para continuar apertando o cerco — disse Macron.

Além da carne bovina, a restrição da UE devido ao uso de antibióticos afeta as exportações brasileiras de frango, carne suína, mel, pescados e ovos.

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