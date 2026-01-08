Macron diz que França votará contra acordo UE-Mercosul, alegando "rejeição política unânime"
Para presidente da França, a etapa da assinatura do acordo não é "o fim da história". Conselho Europeu vota pacto comercial nesta sexta-feira
O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira que o país votará "contra a assinatura do acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul", invocando uma "rejeição política unânime".
— Apesar de avanços incontestáveis, (pelos quais) é preciso reconhecer o mérito da Comissão Europeia, é necessário constatar uma rejeição política unânime do acordo, como demonstraram claramente os recentes debates na Assembleia Nacional e no Senado da França — afirmou o chefe de Estado em comunicado.
— A etapa da assinatura do acordo não constitui o fim da história. Continuarei a lutar pela plena implementação concreta dos compromissos obtidos junto à Comissão Europeia e para proteger nossos agricultores — assegurou.