Macron diz que será contra qualquer 'tentativa de forçar' aprovação do acordo UE-Mercosul
Presidente francês participa hoje de reunião do Conselho Europeu para decidir se parceria será ou não aprovada
O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu nesta quinta-feira em Bruxelas que seu país não apoiará o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul sem novas salvaguardas para os agricultores do país. Vários produtores agrícolas protestam na capital da Bélgica contra a parceria comercial.
— Quero dizer aos nossos agricultores, que manifestam claramente a posição francesa desde o início: consideramos que as contas não fecham e que este acordo não pode ser assinado — declarou Macron à imprensa.
Os chefes de Estado se reúnem hoje em Bruxelas para discutir o acordo. A expectativa é que ele seja votado no Conselho Europeu.
Macron foi enfático em dizer que a França fará oposição a qualquer "tentativa de forçar" a adoção do pacto comercial.