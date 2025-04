A- A+

tarifaço Macron pede que empresas da União Europeia suspendam investimentos nos EUA O presidente americano anunciou na quarta-feira, que ele chamou de "Dia da Libertação", uma tarifa de 20% sobre as importações do bloco europeu, que entrará em vigor no dia 9 deste mês

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu que as empresas suspendam investimentos nos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump anunciou tarifas recíprocas sobre a União Europeia e outras regiões.

A China já teria tomado medidas para restringir investimento de empresas locais nos Estados Unidos, segundo fontes.

— Não faz sentido que as empresas invistam lá enquanto os EUA atacam a Europa — disse Macron, antes de participar de uma reunião com representantes de grupos industriais afetados pelas tarifas.

— Qual seria a mensagem de termos grandes empresas europeias investindo bilhões na economia americana ao mesmo tempo em que eles nos atingem? — questionou Macron. — Precisamos ter solidariedade coletiva.

Falando da Casa Branca na quarta-feira, Trump anunciou uma tarifa de 20% sobre as importações da UE, que entrará em vigor em 9 de abril.

Ele repetiu sua afirmação de que os 27 estados-membros "nos exploram" e chamou a situação de "patética". Consulte abaixo, pelo nome do país, a lista completa.

Se não estiver visualizando a ferramenta, clique aqui.

O presidente americano citou a empresa marítima francesa CMA CGM SA e a montadora Stellantis como companhias que recentemente investiram nos EUA graças a ele.

No mês passado, o gigante francês do transporte marítimo anunciou que investiria US$ 20 bilhões nos EUA para desenvolver infraestrutura marítima.

Em 2023, o investimento direto francês nos EUA atingiu US$ 370 bilhões (6,9% do total de investimento estrangeiro direto nos EUA), um aumento de 1% em um ano, de acordo com os dados mais recentes publicados pelo Escritório de Análise Econômica dos EUA.

O presidente francês estava reunido com representantes de setores empresariais atingidos pelas tarifas de importação, incluindo o CEO da Airbus, Guillaume Faury; o CEO da Safran SA, Olivier Andries; e Rodolphe Saadé, da CMA CGM SA.

Mais cedo, a porta-voz do governo de Macron, Sophie Primas, afirmou que Paris estava pressionando para que a União Europeia retaliasse contra as empresas de tecnologia dos EUA e expandisse as medidas para o setor de serviços.

Mecanismo anticoerção

O presidente francês também disse que a União Europeia não deve hesitar em dar uma resposta forte às tarifas americanas.

Ele sugeriu a possibilidade de usar o mecanismo anticoerção da UE e atingir tanto os serviços digitais dos EUA quanto os "mecanismos de financiamento da economia americana".

A medida anticoerção da UE é sua ferramenta comercial mais poderosa, projetada para retaliar contra países que utilizam medidas econômicas e comerciais de forma coercitiva.

Isso marcaria uma escalada que poderia agravar as tensões, após o amplo anúncio de tarifas feito por Trump, que afirmou que a medida ajudaria a trazer empregos para os EUA e impulsionar o crescimento.

Macron insistiu que qualquer resposta da UE deve ser coordenada no nível do bloco, acrescentando que conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na manhã desta quinta-feira.

Veja também