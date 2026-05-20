Made PE reúne artesanato de 60 expositores no Recife

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A 17ª edição da Mostra de Arte e Design de Pernambuco está sendo realizada até domingo (24), no Piso L1, do Shopping RioMar Recife. Com produtos feitos à mão, mais de 60 expositores estão participando da feira que reúne produções de artesãos e empreendedores pernambucanos. A entrada é gratuita.

Entre os novos expositores, a MADE recebe, nesta reta final, a Arterial e a TC Couros, com peças produzidas em couro voltadas para o público masculino. Com produtos ligados à aromaterapia e ao bem-estar, a Cotidianas também se une aos expositores. A Xô Preguiça apresenta novidades no universo dos brinquedos infantis. Já os estandes Marly Jóias e Luz de Girassol trazem opções de acessórios para os visitantes.

De acordo com a organização, a feira oferece opções para diferentes estilos e preferências. Entre os segmentos estão: reciclados, madeira, papel, metal, cerâmica, porcelana, telas, artigos para crianças, acessórios, vestuário e calçados. Além disso, poderão ser encontradas peças decorativas, esculturas em papel machê, cerâmica e madeira, brinquedos artesanais, acessórios, bolsas, cerâmica utilitária e decorativa, móveis em madeira e resina, calçados em couro, jóias em prata e luminárias.

A expectativa dos organizadores é que, durante os dias do evento, a MADE movimente pouco mais de R$ 1 milhão na economia do estado. “Este ano, a feira tem como tema ‘Pernambuco, feito de Amor e Arte’. A escolha da temática reforça o talento dos pernambucanos para a arte, produzida sobretudo com dedicação e amor em cada criação”, conta Tacy Pontual, artesã e organizadora da MADE, que também expõe.

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