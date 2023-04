Feira Made Pernambuco reúne 61 expositores locais no RioMar

A- A+

Com 61 expositores locais, a 10ª Made Pernambuco acontece até o próximo dia 24 no Shopping RioMar, no Pina, Zona Sul da capital pernambucana. A feira, no L1 do centro de compras, oferece brinquedos, acessórios, vestuário, calçados e peças decorativas nos mais variados materiais.

A organização da feira, que funciona de acordo com o horário do shopping, espera movimentar cerca de R$ 1 milhão. “Quem nos visitar irá encontrar produtos de qualidade, com beleza e criatividade”, afirma a organizadora Tacia Pontual.

Nesta edição, a feira homenageia o ceramista Mestre Nena, do Cabo de Santo Agostinho. O evento também oferece a venda de ecobags cuja renda será para obras de entidades filantrópicas como a Ação Solidária no Sertão e Anjos da Noite.

A feira está com os seguintes estandes:

Acessório Ramifica,

Adrianne Barros,

Algo Ateliê,

Anas Acessórios,

Arterial,

Ateliana,

Ateliê Mogno,

Bacaro Borges,

Baudoin Design,

Bolsas B Up,

Brinqueco,

Cabrera,

Caju Clo,

Catharine Torres,

Claudia Couto,

Claudia Pontual,

Cristine de Holanda,

Croá,

Daniel Lau,

Dengo da Mamãe,

Diego Martins,

Dona Chica,

Essencial Design,

Fag Bolsas,

Fernanda Pinto,

Frutu do Mosaico,

Gmc Ateliê,

Guida Marques

Jailson Marcos

Jonas Moreno;

Kokedamar,

Lavand' Alma,

Leandro Loureiro,

Léo Pinheiro,

Lú Pontual,

Lúcia Fireman,

Luciane Casagrande,

Lum Luz,

Marcelo Tavares,

Marcos Duarte,

Maria Ribeiro,

Marize Patchwork,

Oficina de Formas,

Palmeiral,

Panos e Cores,

Patricia Barros,

Paulette Maranhão,

Ronaldo Fonseca,

Rosana Kitover,

Rosélis Alves,

Saad Decorações,

Simone Andrade,

Simone Maior,

Studio Lama,

Tacy Pontual,

Tramandoarte,

Wunderbar.

Serviço:

10ª Feira Made Pernambuco

Piso L1 do Shopping RioMar, Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife-PE

10 a 24 de abril de 2023

Entrada gratuita

Horário de funcionamento do shopping

www.madepernambuco.com.br

