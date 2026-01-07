A- A+

ASSISTÊNCIA SOCIAL Mães de Pernambuco: governo divulga calendário 2026 do programa; confira todas as datas Mulheres com a participação validada nessa etapa receberão o benefício mensal de R$ 300

O programa Mães de Pernambuco divulgou o calendário oficial para 2026 nesta quarta-feira (7). De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), os pagamentos serão feitos a partir desta quinta-feira (8).

O primeiro ciclo do ano, inclusive, está aberto: confirmações podem ser feitas exclusivamente no portal www.maesdepernambuco.pe.gov.br até 22 de janeiro de 2026 ou enquanto houver vagas.

É preciso informar, no ato da confirmação, o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento. Assim, é feito o retorno imediato sobre a elegibilidade ao programa.

Mulheres com a participação validada nessa etapa receberão o benefício mensal de R$ 300 em 6 de fevereiro de 2026. O pagamento é feito diretamente na mesma conta que a beneficiária recebe o Bolsa Família.

Os outros ciclos seguirão ao longo do ano, reforça a SAS, sempre com as datas previamente divulgadas no site da SAS. Os pagamentos mensais seguirão até dezembro deste ano, com a última parcela prevista para o dia 7.

Mães de Pernambuco: critérios de seleção

Para ter direito ao recebimento do benefício do programa Mães de Pernambuco, as mulheres precisam atender simultaneamente a todos os critérios definidos:

Residir em Pernambuco; estar com o CadÚnico atualizado e receber o Bolsa Família; ser responsável familiar; estar gestante e receber o BVG (Benefício Variável à Gestante), ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos; e não possuir emprego ou renda formal.

Política pública considerada essencial pelo governo do estado, o Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 135 mil mulheres desde a sua criação, em março de 2024. Ao todo, já foram investidos mais de R$ 597 milhões.

Programa Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 135 mil mulheres desde a sua criação, em março de 2024 | Foto: Vinicius Lins/SAS

Mães de Pernambuco: calendário 2026

