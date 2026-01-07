Mães de Pernambuco: governo divulga calendário 2026 do programa; confira todas as datas
Mulheres com a participação validada nessa etapa receberão o benefício mensal de R$ 300
O programa Mães de Pernambuco divulgou o calendário oficial para 2026 nesta quarta-feira (7). De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), os pagamentos serão feitos a partir desta quinta-feira (8).
O primeiro ciclo do ano, inclusive, está aberto: confirmações podem ser feitas exclusivamente no portal www.maesdepernambuco.pe.gov.br até 22 de janeiro de 2026 ou enquanto houver vagas.
É preciso informar, no ato da confirmação, o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento. Assim, é feito o retorno imediato sobre a elegibilidade ao programa.
Leia também
• Quando é o quinto dia útil de janeiro 2026? Veja data de pagamentos
• Tabela PIS/Pasep 2026: Veja as datas de pagamento e regras
• Calendário do Bolsa Família 2026: veja as datas de pagamento
Mulheres com a participação validada nessa etapa receberão o benefício mensal de R$ 300 em 6 de fevereiro de 2026. O pagamento é feito diretamente na mesma conta que a beneficiária recebe o Bolsa Família.
Os outros ciclos seguirão ao longo do ano, reforça a SAS, sempre com as datas previamente divulgadas no site da SAS. Os pagamentos mensais seguirão até dezembro deste ano, com a última parcela prevista para o dia 7.
Mães de Pernambuco: critérios de seleção
Para ter direito ao recebimento do benefício do programa Mães de Pernambuco, as mulheres precisam atender simultaneamente a todos os critérios definidos:
Residir em Pernambuco; estar com o CadÚnico atualizado e receber o Bolsa Família; ser responsável familiar; estar gestante e receber o BVG (Benefício Variável à Gestante), ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos; e não possuir emprego ou renda formal.
Política pública considerada essencial pelo governo do estado, o Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 135 mil mulheres desde a sua criação, em março de 2024. Ao todo, já foram investidos mais de R$ 597 milhões.
Mães de Pernambuco: calendário 2026