ASSISTÊNCIA SOCIAL Mães de Pernambuco: aberto novo ciclo de confirmações do programa; saiba como participar Mulheres confirmadas nessa etapa terão o pagamento liberado em 5 de setembro

Começa nesta terça-feira (29) mais um ciclo de confirmações do programa Mães de Pernambuco. A etapa oferta 1.788 vagas, que podem ser preenchidas até 24 de agosto ou enquanto houver disponibilidade.

A iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), garante apoio financeiro mensal de R$ 300 às 100 mil mulheres em maior situação de vulnerabilidade no estado.

As mulheres confirmadas nessa etapa terão o pagamento liberado em 5 de setembro. O recurso é depositado na mesma conta da Caixa que a beneficiária recebe do governo federal.

A confirmação deve ser feita diretamente no site oficial do programa, o www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informando o número do NIS e a data de nascimento.

O sistema informa imediatamente se há vaga disponível ou a posição da candidata na lista de espera.

"O ciclo foi reaberto e ficará assim até 24 de agosto ou até quando completar as vagas deste mês. O Mães de Pernambuco tem mudado a vida de muitas mulheres, de muitas famílias", afirmou o secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas de Pernambuco, Carlos Braga.

Mães de Pernambuco: critérios

De acordo com a SAS, a seleção das 100 mil beneficiárias ocorre conforme ranking do Cadastro Único do Bolsa Família.

Para participar do Mães de Pernambuco, é necessário atender simultaneamente aos seguintes critérios:

- Residir em Pernambuco;

- Ser beneficiária do Programa Bolsa Família com Cadastro Único atualizado;

- Ser responsável familiar;

- Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses);

- Não possuir emprego ou renda formal.

