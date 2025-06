Maextro S800: conheça o sedan de luxo que uniu fabricante de carros e gigante das telecomunicações

A- A+

As chinesas Huawai, empresa de tecnologia e comunicações, e a JAC Motors, fabricante automotiva, lançaram o Maextro S800, um carro de luxo inspirado no Mercedes-Maybach e no Rolls-Royce e que pode custar até R$ 790 mil reais. O sedan tem uma versão com 863 cavalos de potência, possui 5,48 metros de comprimento e conta até com uma função capaz de fazê-lo "andar de lado".

Na China, os valores das versões ficam entre cerca de 700 mil e 1 milhão de yuans (cerca R$ 500 mil e R$ 790 mil em conversão direta), e começarão a ser entregues aos primeiros compradores no final deste mês. Os modelos são divididos entre os que são equipados com motor elétrico e os que possuem configuração híbrida.





Conheça os detalhes

Visualmente, o primeiro fator que chama atenção no S800 são suas dimensões. Além dos mais de cinco metros de comprimento, o veículo tem dois metros de largura e um entre eixos de 3,37 metros. O design é minimalista, e a combinação padrão mistura as cores roxo e prata.





Imagens externas do Maextro S800 — Foto: Reprodução/JAC Motors

No interior, a Maextro introduziu um teto panorâmico com iluminação interna que imita um céu estrelado. Apesar do tamanho, as versões são de quatro ou cinco lugares. O painel é todo formado por três telas gigantes, que parecem uma só, com interface da Huawei e chips de última geração. Todo o carro é revestido por couro.

Na parte traseira, a versão de quatro assentos conta com duas poltronas divididas por um console central, com possibilidade de ser aberto apenas com impressão digital — e que também abriga uma geladeira. Porta-copos que refrigera ou aquece bebidas, mesa dobrável de alumínio e cancelamento de ruído são alguns dos outros itens presentes no sedan de luxo.





Imagens internas do Maextro S800 — Foto: Divulgação/JAC Motors

Os bancos traseiros fazem massagem, contam com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e também podem ser inclinados a até 148,5º. Mesmo com o foco sendo o espaço interno, o porta malas do S800, revestido em veludo, também é grande, e tem capacidade para 445 litros.

Motores das versões

Versão elétrica com autonomia estendida: dois motores elétricos com 530 cv de potência e um motor 1.5 turbo com 156 cv de potência. A autonomia é de cerca de 1.300 km e pode rodar até 400 km no modo elétrico, e o 0 a 100 km/h é em 4,9 segundos.

Versão 100% elétrica: dois motores com 530 cv de potência, tração integral e cinco lugares. A bateria é de 95 kWh, com autonomia de 702 km e um 0 a 100 km/h em 4,3 segundos.

Versão de 863 cv: três motores elétricos e um de combustão, com autonomia de 1.200 km, sendo 365 km no modo 100% elétrico. O 0 a 100 km/h é em 4,7 segundos.

