Magalu demite por justa causa fundadores do Kabum, comprado em 2021

A- A+

O casamento do Kabum com o Magalu, que começou em 2021, culminou em divórcio e foi parar na Justiça. Os fundadores da plataforma de tecnologia on-line, Thiago e Leandro Ramos, foram demitidos por justa causa pela varejista e entraram com uma ação alegando que o caso se trata de uma retaliação e pleiteando direitos trabalhistas.

Depois da venda, ambos foram contratados como funcionários da empresa. Neste ano, os irmãos primeiro foram suspensos por 30 dias antes do contrato ser rompido de vez. De acordo com ação trabalhista movida por eles, o Magalu os dispensou com justa causa por suspeitar que estivessem trabalhando em uma nova empresa concorrente ao mesmo tempo, entre outras irregularidades.

O Magalu disse que não vai comentar o assunto. Na petição, entretanto, constam que os outros motivos sustentados para justa causa seriam atos de improbidade e que a suspensão foi o período para investigar as irregularidades suspeitas. Entre elas, o pagamento de serviços com recursos financeiros do Kabum para fins pessoais, cobrança de reembolsos de despesas em valores superiores aos custos efetivamente incorridos, operacionalização de atos societários do Kabum sem conhecimento e anuência do sócio controlador do Kabum.

Segundo argumento do escritório Warde Advogados, responsável pela defesa dos irmãos, o corte, no entanto, foi uma resposta ao fato de os Ramos terem ajuizado uma outra ação, desta vez contra o Itau BBA, que os assessorou a Kabum na transação.

O banco, consta na ação, teria favorecido e pressionado a venda em prol do Magalu. A defesa sustenta que houve conflito de interesses na operação, o que prejudicou os fundadores do Kabum.

Os irmãos pedem agora na Justiça todas as verbas rescisórias, bônus e danos morais. O processo diz ainda que o Magalu precisa concluir o pagamento, referente a compra da empresa, no valor de R$ 1 bilhão. O Itau BBA não retornou até o momento.

Veja também

ECONOMIA Brasil pode se tornar o maior exportador de milho do mundo, apontam projeções