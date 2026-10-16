A- A+

negócios Magalu estreia na Shopee para ampliar vendas on-line Itens do KaBum!, braço de games e produtos de tecnologia do grupo, também estarão disponíveis no marketplace. Movimento segue estratégia de outras marcas como Casas Bahia e Olympikus

O grupo Magalu fechou parceria com a Shopee para vender seus produtos no marketplace. Além da marca Magazine Luiza, itens da KaBum!, que pertecence ao mesmo grupo, vão estar disponível na seção Lojas Oficiais da Shopee.

A operação de entrega vai ficar a cargo do Magalog, operador logístico independente do Magalu.

Com a parceria, o Magalu segue a estratégia de outros varejistas como Casas Bahia e fabricantes, entre eles Olympikus, Mondial e Brastemp.

Pela plataforma da Shopee, vai ser possível encontrar itens do grupo como eletroeletrônicos, eletroeletrônicos e móveis.

O Magalu também vai participar das campanhas de datas duplas do marketplace que concentram ofertas e benefícios para consumidores de todo o Brasil.

Essa parceria visa novas formas de compras em que combina entretenimento e benefícios econômicos, como cupons de desconto e frete grátis.

Assim o grupo pode utilizar as soluções de social commerce da plataforma, como Shopee Lives, Shopee Vídeos e do alcance de mais de 10 milhões de criadores e afiliados no Brasil.

"Estamos agregando audiência em diferentes canais digitais para alcançar ainda mais clientes e ampliar as nossas vendas de forma acelerada e rentável. Queremos transformar essa audiência adicional da Shopee em crescimento sustentável para o Magalu e para as marcas do nosso ecossistema", disse Fabrício Garcia, vice-presidente comercial e de operações do Magalu em nota.

Veja também