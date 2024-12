Magazine Luiza: Vendas crescem dois dígitos na 6ª-feira da Black Friday e alcançam R$ 1,2 bi

A- A+

O Magazine Luiza vendeu mais de R$ 1,2 bilhão em produtos na última sexta-feira (data oficial da Black Friday), registrando crescimento no e-commerce, no marketplace e nas lojas físicas.

"Esta foi a melhor Black Friday da história do Magalu, com crescimento de duplo dígito nas vendas", afirmou o vice-presidente Comercial e de Operações da empresa, Fabrício Garcia, sem revelar a porcentagem do crescimento. A comparação foi com a mesma data de 2023.

Segundo Garcia, o planejamento da empresa para o evento, as promoções ofertadas e a parceria estabelecida com os vendedores para negociação de promoções foram alguns dos fatores que impulsionaram o crescimento de vendas.

"Conseguimos fazer uma grande Black Friday, com margens equilibradas e ganho de participação de mercado", acrescentou o VP.

De acordo com a varejista, o aplicativo do Magalu foi o mais baixado do Brasil na data promocional, e o número de clientes que compraram na Black Friday aumentou 16%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

A companhia também usou a data para aplicar sua estratégia de crédito. O executivo conta que o cartão Luiza foi destaque em parcelamentos e CDC Digital e a possibilidade de pagamento com dois cartões fizeram suas estreias na Black Friday.

Já no período pré-Black Friday, entre 25 e 27 de novembro, o Magalu fez a campanha Black Push, exclusiva para usuários do app da companhia, com ofertas entre 50% e 80%, enviadas apenas por meio de notificação.

