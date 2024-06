Magda Chambriard é eleita presidente do Conselho de Administração do IBP

A- A+

O Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) aprovou, na terça-feira (4), a indicação da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para assumir a presidência do colegiado do Instituto.

Magda foi eleita, por unanimidade, membro do Conselho de Administração até o final do mandato do atual colegiado, em março de 2025, informou o IBP.

"É com grande satisfação que assumo a presidência do Conselho de Administração do IBP, instituição que, há 66 anos, se dedica ao avanço de uma indústria competitiva e sustentável. Atuarei junto ao Conselho buscando soluções aos desafios do setor de petróleo e gás, em prol de um desenvolvimento contínuo da nossa indústria e comprometido com a segurança energética", disse Magda Chambriard em nota divulgada pelo IBP.

Magda assumiu a Petrobras no dia 24 de maio, em substituição a Jean Paul Prates.

