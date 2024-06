Magda Chambriard indica 3 novos membros para composição da diretoria executiva

A- A+

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, indicou nesta sexta-feira, 14, três nomes para substituir diretores da empresa da gestão anterior.

Como antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a geóloga Sylvia dos Anjos, gerente-geral da estatal, será a nova diretora de Exploração e Produção, no lugar de Joelson Mendes.

Para a diretoria Financeira e de Relações com os Investidores foi convidado Fernando Melgarejo, formado em Ciências Econômica União Educacional de Brasília (UNEB), pós-graduado em Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com mestrado em Economia de Empresas na Universidade Católica de Brasília (UCB).



Melgarejo possui 37 anos no conglomerado Banco do Brasil e é diretor do fundo de pensão do banco, Previ, desde 2022.

Para a diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação a indicação é de Renata Baruzzi, atual gerente da Petrobras na área de gestão integrada da logística e que está na estatal há 38 anos.

Formada em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com especialização em Gestão Estratégica de Tecnologia pela COPPE/NCE e em Administração pelo IBMEC, além de diversos cursos de extensão no exterior com destaque para o Advaced Management Program (AMP) na Harvard Business School.

"As indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia,encaminhadas para apreciação do Comitê de Pessoas e, em seguida, enviadas para deliberação do Conselho de Administração", informou a Petrobras.

O conselho da companhia se reúne na próxima segunda-feira, 17. Os atuais diretores permanecem em suas posições até que seja concluído o processo de governança interna para aprovação dos novos nomes.

