Magda deve ter o segundo processo de sucessão mais rápido da Petrobras nos últimos anos

Magda Chambriard, indicada pelo governo para comandar a Petrobras após a saída de Jean Paul Partes, deve ter o segundo processo de sucessão mais rápido da estatal nos últimos anos.

Levantamento feito pelo Globo aponta que deve levar 10 dias entre o anúncio oficial da ex-diretora geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o cargo, feito em 14 de maio, e a reunião do Conselho de Administração da estatal, marcada para a próxima sexta-feira, 24 de maio, cujo objetivo é aprovar seu nome.

Antes dela, o processo mais rápido envolveu José Mauro Ferreira Coelho, que foi indicado em seis de abril de 2022 e tomou posse oito dias depois, em 14 de abril do mesmo ano. Prates, último a comandar a companhia, levou 22 dias para assumir a empresa.

A análise do nome de Magda para a presidência da Petrobras já está sendo feita pelo Comitê de Pessoas (Cope), que deverá dar um parecer para subsidiar a decisão do Conselho de Administração da estatal, que se reúne na sexta-feira. Com isso, ela já poderá tomar posse.

O nome de Magda já passou por análise das áreas de integridade e de recursos humanos da estatal. Dentro da Petrobras e do governo, a indicação é que o nome de Magda seja aprovado. Segundo fontes, as áreas de integridade e de recursos humanos apontaram que ela é apta ao cargo. Nas discussões internas apenas a recomendação que ela encerre as atividades de sua consultoria, mas isso não é visto como um impasse.

Assim como ocorreu no ano passado, quando Prates assumiu a estatal, a Petrobras informou que não será necessário fazer uma nova assembleia geral de acionistas para validar a escolha de Magda.

Fontes lembraram ainda que Magda deverá substituir diretores e gerentes responsáveis por aprovar licitações e obras com o objetivo de trazer mais celeridades aos empreendimentos, uma das principais queixas de Lula em relação à gestão de Prates.

O Cope é formado por cinco pessoas, sendo dois membros do Conselho: Marcelo Gasparino, que representa os minoritários, e Renato Galuppo, representante da União. Há ainda três membros externos, como Maurício Renato de Souza, chefe de Gabinete do Ministro Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia (MME), Arthur Cerqueira Valério, ex-consultor Jurídico do MME, e Fábio Veras de Souza, ex-presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Fiemg.

Quanto tempo cada presidente levou para tomar posse

Roberto Castello Branco Anúncio: 19 de novembro de 2018 Posse: 03 de janeiro de 2019

Joaquim Silva e Luna Anúncio: 19 de fevereiro de 2021 Posse: 19 de abril de 2021

Adriano Pires Anúncio: 28 de março de 2022 Desistência: 4 de abril de 2022

José Mauro Ferreira Coelho Anúncio: 06 de abril de 2022 Posse:14 de abril de 2022

Caio Paes de Andrade Anúncio:23 de maio de 2022 Posse: 28 de junho de 2022

Jean Paul Prates Anúncio: 4 de janeiro de 2024 Posse: 26 de janeiro de 2024

Magda Chambriard Anúncio: 14 de maio de 2024 Posse: 24 de maio de 2024* *Expectativa

