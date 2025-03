Magda diz aguardar para abril licença para avaliação pré-operacional para Margem Equatorial

A- A+

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que aguarda para abril a licença para avaliação pré-operacional (APO) do Ibama para começar a preparar a exploração da Margem Equatorial brasileira. A expectativa da estatal era de que essa licença saísse até o fim do primeiro trimestre de 2025.

"A gente tem que esperar o resultado do teste pré-operacional (simulado). Temos que testar as distâncias dos centros de despetrolização, os mecanismos de contenção de derrame, o exercício com a sonda que está prevista para lá. Tudo isso faz parte do teste pré-operacional", explicou a executiva. "Acredito que a gente mostrando que o teste pré-operacional está ok, a licença sai em seguida", completou.

A sonda que será utilizada para a exploração da bacia da Foz do Amazonas - se os testes forem aprovados e a licença ambiental for concedida - leva cerca de dois meses para chegar ao norte do País.

No momento, o equipamento está passando por uma limpeza para evitar a contaminação do coral-sol do Sudeste na região Norte.

Segundo a Petrobras, a limpeza da sonda leva cerca de dois meses e a viagem da bacia de Campos, onde está no momento, para o Norte do País levará mais dois meses.

