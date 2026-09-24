A- A+

Petrobras Magda diz que Petrobras não fará aporte sozinha na Braskem Segundo ela, a estatal não pretende assumir o controle da petroquímica

A Petrobras não fará um aporte sozinha na Braskem, pois não pretende assumir o controle da gigante da indústria petroquímica, afirmou nesta quinta-feira a presidente da estatal, Magda Chambriard.

Em abril, a gestora IG4 Capital, especializada em reestruturação de empresas, assumiu o controle da petroquímica, no lugar da Novonor, novo nome da antiga construtora Odebrecht.

A Petrobras seguiu com 47% de participação na Braskem, e um novo acordo de acionistas garantiu maior participação da petroleira na gestão operacional da empresa.

A IG4 Capital ficou à frente da gestão financeira e, portanto, da renegociação da dívida bilionária. Em agosto, a Braskem entrou com pedido de recuperação extrajudicial, envolvendo US$ 11 bilhões em dívidas, após os novos donos chegarem a um acordo com credores que detêm quase 40% desse montante.

Mesmo assim, desde abril, as negociações entre os executivos da IG4 Capital e os credores têm sido duras. Os detentores das dívidas lutam para minimizar suas perdas.

E cobram maior participação, com aportes, dos acionistas, a IG4 Capital e a Petrobras — a cobrança seria por uma injeção de US$ 3 bilhões por parte dos acionistas, segundo disse à agência Bloomberg News, no início desta semana, uma fonte que não quis se identificar.

Por isso, Magda foi questionada sobre eventual aporte da Petrobras na petroquímica, ao deixar a ROG.e (antiga Rio Oil & Gas), o maior evento da indústria petrolífera do país, no Rio, onde participou de uma mesa-redonda no início da tarde desta quinta-feira.

— Não está no nosso escopo estatizar a Braskem. Portanto, não está no nosso escopo ultrapassar 50% (de participação acionária) na Braskem. Em termos de ações com direito ao voto, já temos cerca de 47%. Então, ampliar a nossa participação não está no nosso horizonte. Portanto, não há o que falar em Petrobras aportar recursos sem falar em parceiros em geral, acionistas em geral, aportarem recursos — respondeu Magda.

Num processo de renegociação de dívidas e reestruturação, como o que está em curso na Braskem, é normal que os credores aceitem trocar parte da dívida que não vão receber em ações.

A lógica é que o credor abre mão de receber a dívida em troca da valorização das ações e da distribuição do lucro quando a reestruturação der resultado positivo.

A troca de dívida por ações tende a reduzir a fatia dos acionistas da empresa em crise. Se eles aportam capital novo na companhia reestruturada, essa participação acionária volta a subir.

O receio da Petrobras, portanto, é que, no redesenho da composição acionária da Braskem, ela saia como a principal acionista.

Veja também