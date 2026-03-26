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penduricalhos Magistrados reclamam de 'severa redução remuneratória' com decisão do STF sobre penduricalhos Supremo estabeleceu um teto de 70% para o pagamento de indenizações à magistratura e às carreiras do Ministério Público

A Associação dos Magistrados Brasileiros criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou os penduricalhos pagos às carreiras da Justiça, afirmando que a medida implica "redução remuneratória imediata" e atinge "direitos reconhecidos".

De acordo com os magistrados, a decisão do STF tem largos "efeitos". "Afeta a previsibilidade do regime jurídico da magistratura, impacta a atratividade da carreira e tende a produzir reflexos na organização e na eficiência da prestação jurisdicional" sustenta.

Em julgamento nesta quarta, o STF estabeleceu um teto de 70% para o pagamento de indenizações à magistratura e às carreiras do Ministério Público enquanto o Congresso Nacional não editar lei sobre os penduricalhos. Considerando os valores máximos das indenizações autorizadas, a remuneração máxima da magistratura a partir de abril será de R$ 78,7 mil.

A Corte máxima fixou quais indenizações podem ser pagas, no limite de 35% do valor do subsídio do magistrado. Ainda estabeleceu um teto à parte, também de 35%, para o pagamento do adicional por tempo de serviço, que foi rebatizado como parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira. O benefício é calculado de acordo com o tempo de servido de cada magistrado - 5% a cada cinco anos.

Em nota, AMB citou o "enfraquecimento" da magistratura e invocou "condições institucionais necessárias ao adequado funcionamento do Poder Judiciário".

A entidade que congrega associações de diferentes ramos da justiça destacou que a "defasagem remuneratória relevante" da magistratura em contraposição com a "elevada carga de trabalho" da classe.

"Causa perplexidade que a via que admite a criação de deveres, não seja admitida também para a regulação de direitos. O julgamento tende a intensificar esse contexto de perda", sustenta.

A entidade defendeu, especificamente um dos penduricalhos que agora foi extinto pelo STF: a licença compensatória. O benefício foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo a decisão do STF, só são permitidas indenizações criadas por lei promulgada pelo Congresso Nacional.

A AMB defendeu o benefício, afirmando que ele foi criado como " mecanismo de compensação pelo exercício de atividades extraordinárias". A entidade diz que os magistrados brasileiros convivem com "excesso de trabalho" que "impacta também a saúde" dos mesmos.

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