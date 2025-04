A- A+

Negócios Magnata da tecnologia compra mansão em Washington para ficar mais perto de Trump; saiba quem é! Há sinais de que investimento imobiliário tem a ver com estratégia de reforçar lobby na capital americana

Neste mês, foi divulgada a terceira venda de imóvel mais cara da história de Washington.

O comprador? Não foi um ex-presidente nem um herdeiro de família tradicional, mas sim um dos novos figurões do poder político na capital americana — Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e dono da Meta, que controla também o Instagram e o aplicativo de mensagens WhatsApp.

Não é surpreendente que um dos homens mais ricos do mundo amplie seu portfólio imobiliário com uma compra à vista de US$ 23 milhões.

Isso representa apenas uma fração de seu patrimônio líquido estimado em US$ 185 bilhões.

As propriedades de Zuckerberg já foram manchete antes, com relatos sobre um bunker do apocalipse no Havaí e um complexo em Lake Tahoe, na Califórnia.

A novidade é como a aquisição recente também reflete mudanças ideológicas e estéticas.

Ao longo dos anos, Zuckerberg passou de crítico do presidente Donald Trump a aliado do movimento MAGA (sigla, em inglês, para “faça a América grande novamente”).

Abandonou o moletom e a camiseta cinza por um casaco de lã com gola e uma corrente de ouro. Após a tentativa de assassinato contra Trump no ano passado, Zuckerberg chamou a reação do ex e futuro presidente de “impressionante” e visitou a propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida.

Hora de reforçar o lobby

A compra da mansão em Washington ocorre justamente enquanto o empresário faz lobby junto ao presidente para encerrar uma ação antitruste contra a Meta.

Desde a segunda-feira passada, Zuckerberg começou a depor para defender as aquisições do Instagram e do WhatsApp por sua empresa.

Michael Rankin, sócio principal da TTR Sotheby’s International Realty em Washington, representou Zuckerberg na compra do imóvel.

Rankin se recusou a comentar os detalhes da negociação, citando acordos de confidencialidade, mas afirmou que a atividade atual no mercado imobiliário de luxo da capital está de acordo com os padrões típicos de anos eleitorais.

— Os padrões são consistentes. Os jogadores são diferentes desta vez — disse ele. — Todos precisam de casas boas para morar.

Classe média na infância

No início dos anos 1980, os pais de Zuckerberg compraram uma casa simples de 110 metros quadrados em Dobbs Ferry, Nova York, um vilarejo no condado de Westchester, a cerca de 30 minutos de Manhattan.

Zuckerberg cresceu com três irmãs, e seu pai, Edward Zuckerberg, administrava seu consultório odontológico na própria casa.

Essa configuração de trabalho inspirou o jovem Mark a se interessar por tecnologia.

Anos antes do iMessage e do WhatsApp, ainda pré-adolescente, ele criou o “Zucknet”, um sistema de mensagens que permitia ao pai se comunicar entre as salas de atendimento.

Registros de imóveis mostram que a casa foi vendida em 2019. Outro dentista agora utiliza o endereço como consultório.

Berço do Facebook em Harvard

Enquanto estudava na Universidade Harvard, Zuckerberg morou no quarto H33 da Kirkland House, uma das sete residências originais da universidade.

Apelidado de “a suíte Zuckerberg” e retratado no filme A Rede Social (2010), o dormitório foi o berço do Facebook.

Em 2017, Zuckerberg fez uma visita ao antigo quarto, transmitindo tudo ao vivo pela própria rede que deu origem a seu império. Zuckerberg abandonou Harvard para se dedicar ao crescimento da empresa.

Após a eleição de Trump em 2016, cresceram os temores sobre os efeitos negativos da tecnologia digital.

O Facebook passou a ser duramente criticado por permitir a disseminação de notícias falsas e a interferência russa nas eleições.

Casa inteligente em Palo Alto

Mas, um mês após a eleição, Zuckerberg dobrou a aposta no potencial da tecnologia.

Ele compartilhou um vídeo de sua casa em Palo Alto, Califórnia, equipada com o “Jarvis”, um assistente com inteligência artificial (IA).

Zuckerberg comprou a casa de cinco quartos que aparece no vídeo em 2011, por US$ 7 milhões.

Ele também adquiriu quatro casas vizinhas, gastando cerca de US$ 43 milhões no total.

Na época, Zuckerberg era crítico das decisões de Trump. “

Assim como muitos de vocês, estou preocupado com o impacto das recentes ordens executivas assinadas pelo presidente Trump”, escreveu no Facebook após as restrições a imigrantes de países muçulmanos.

“Devemos manter nossas portas abertas para refugiados e pessoas que precisam de ajuda. É isso que somos.”

Complexo de US$ 59 milhões em Lake Tahoe

Entre 2018 e 2019, Zuckerberg pagou US$ 59 milhões por duas propriedades na margem oeste de Lake Tahoe, na Califórnia. As casas cobriam quase 4 hectares, e uma delas incluía um píer para iates.

No ano passado, foi relatado que Zuckerberg demoliu uma das casas à beira do lago, para construir um novo complexo com sete estruturas.

Durante a pandemia, ele descobriu que gostava de trabalhar de casa.

“Trabalhar remotamente me deu mais espaço para pensar no longo prazo e mais tempo com a família, o que me deixou mais feliz e produtivo”, disse em memorando interno. E ele tinha propriedades de sobra para se isolar.

Bunker no Havaí

A partir de 2014, Zuckerberg passou anos adquirindo cerca de 570 hectares de terra no Havaí, em Kauai, muitas vezes enfrentando disputas legais com moradores locais.

Em 2023, uma investigação sobre seu complexo de US$ 100 milhões gerou boatos sobre a construção de um bunker do apocalipse.

Estaria ele se preparando para o fim do mundo? Mas Zuckerberg negou estar se preparando para o apocalipse.

Ele afirma que usa a propriedade para criação de gado. “Quero tentar produzir a melhor carne bovina do mundo”, disse o empresário, em entrevista à Bloomberg TV.

A 10 minutos da Casa Branca

Da sua nova casa em Washington, Zuckerberg leva cerca de 10 minutos (ou 17 minutos, com trânsito) até a Casa Branca.

Localizada em Woodland Normanstone, bairro nobre no noroeste da capital, a mansão é composta por três estruturas interligadas por passarelas de vidro suspensas.

A propriedade tem 1.400 metros quadrados e inclui piscina.

Projetada pelo arquiteto Robert Gurney, a casa tem um estilo contemporâneo, mas elementos tradicionais, como fachada de tijolos vermelhos e telhado inclinado.

— É um bairro de alto padrão, e os imóveis são, na maioria, muito tradicionais — disse Gurney. — Então tentamos incorporar essa linguagem arquitetônica tradicional.

Os donos originais — um casal com filhos que organizava eventos beneficentes — queriam uma casa moderna. Gurney deu um toque especial com os corredores envidraçados unindo os três blocos da casa.

A divisão em volumes distintos foi pensada para que a casa fosse aconchegante para uso familiar, mas também se adaptasse bem para grandes eventos, segundo o arquiteto.

A segurança também foi uma prioridade no projeto: há uma cerca de ferro com quase 4 metros de altura ao redor do terreno e portões altos para acesso de veículos.

— O cliente achava que, no futuro, poderia ser uma residência de embaixador ou de alguém que precisa de muita segurança — disse Gurney. — E funcionou muito bem nesse sentido.

Oficialmente, a Meta informou ao site Politico que a nova casa “permitirá que Mark passe mais tempo lá (em Washington) enquanto a Meta continua seu trabalho com questões políticas relacionadas à liderança tecnológica americana”.

