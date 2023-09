Magnum Tires lança novos modelos de pneus no mercado nacional

A- A+

Pneu é assunto sério na hora da compra. Existem várias marcas disponíveis no mercado, mas há as que se destacam por sua qualidade, durabilidade e desempenho. A Magnum Tires, empresa pernambucana que é tida como a maior importadora e distribuidora de pneus e câmaras de ar do Brasil, vem ganhando mais espaço no mercado com sua própria linha de pneus.

Durante evento promovido pela empresa na noite desta quinta-feira (14), a Magnum Tires anunciou uma série de lançamentos.

Os novos produtos envolvem a linha Magnum, com um modelo para caminhonete. Hoje a linha própria representa 65% do negócio da empresa nordestina, com pneus fabricados fora do Brasil, em países como Vietnã, Paquistão, India, China.

“Fabricamos nossos pneus lá fora com a qualidade internacional e trazemos para vender no mercado brasileiro”, comenta Antônio Araújo, diretor comercial da Magnum Tires.

Para além da marca própria, a Magnum Tires lança dois novos modelos da linha high performance em conjunto com a GT Radial, uma das principais marcas de pneus importados destinados ao mercado de reposição e de equipamentos originais, parceira da empresa brasileira há mais de 20 anos.

“Há mais de 25 anos firmamos uma parceria bem sucedida com a GT Radial. Uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, com sede em Cingapura, se diferencia por fabricar seus produtos com a mais avançada tecnologia”, enfatiza Antônio Araújo.

As novidades são o modelo SX-R, um pneu com a finalidade de uso em competição de autódromo, e a expansão da linha de rali, com o modelo chamado Komodo.

“Komodo tem feito o maior sucesso nos Estados Unidos desde o ano passado e também resolvemos investir nele, trazendo para o Brasil", pontua Antônio Araújo.

Fábrica

Apesar da produção internacional, uma novidade está no planejamento da empresa, que é a criação de uma fábrica em Pernambuco. “A gente tem um pensamento mais na frente de fazer uma fábrica no Brasil [...] Esse passo de sair de importador para fabricante é um momento muito importante. A gente tem boas e grandes expectativas”, revela Antônio Araújo.

Veja também

NEGÓCIOS Petrobras assina acordo com Total e Casa dos Ventos para investir em energia renovável