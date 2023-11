A- A+

CHINA Maior banco do mundo, chinês ICBC sofre ataque hacker e alarma mercado financeiro Grupo que "sequestrou" sistemas é o mesmo que já atacou a Boeing e os correios britânicos. Negociação com títulos do Tesouro americano chegou a ser afetada

O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), o maior banco do mundo em ativos, foi atingido nesta quinta-feira (9) por um ataque de ransomware, que paralisa os sistemas de computador a menos que um pagamento seja feito, o que alarmou o mercado financeiro.

A ação teve como alvo o braço americano do banco chinês, o ICBC Financial Services, e resultou em interrupção em todas as suas negociações com títulos do Tesouro dos Estados Unidos, levando inclusive a um impacto mensurável no volume de operações neste mercado.

Segundo fontes, o grupo que 'sequestrou'' os sistemas foi o mesmo que atacou no ano passado a Boeing, a ION Trading UK e o Royal Mail, do Reino Unido.

O ataque impediu que o ICBC FS liquidasse negociações do Tesouro em nome de outros participantes do mercado, segundo operadores e bancos, sendo que algumas negociações de ações também foram afetadas.

Os participantes deste mercado precisaram redirecionar suas negociações para outros bancos, como o UBS.

O Ministério das Relações Exteriores da China informou que o banco está se esforçando para minimizar o impacto e as perdas após o ataque.

"O ICBC tem monitorado de perto o assunto e tem feito o seu melhor na resposta de emergência e na comunicação de supervisão" disse o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, em entrevista coletiva.

O porta-voz acrescentou que os negócios permanecem normais na sede do ICBC e em outras filiais e subsidiárias em todo o mundo.

"Choque para os grandes bancos de todo o mundo"

O incidente destaca um perigo que tira o sono dos executivos de bancos: a perspectiva de um ataque hacker que poderia, em algum momento, paralisar uma peça-chave do sistema financeiro, desencadeando um efeito em cascata. Até mesmo episódios breves fazem com que os bancos e seus supervisores governamentais exijam mais vigilância.

"Esse é um verdadeiro choque para os grandes bancos de todo o mundo" disse Marcus Murray, fundador da empresa sueca de segurança cibernética Truesec. "O ataque ao ICBC fará com que os grandes bancos de todo o mundo corram para melhorar suas defesas, a partir de hoje".

