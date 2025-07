A- A+

Nordeste Maior beneficiadora de vidros da América Latina inicia operação comercial no Nordeste Brazilglass já atende construtoras em Pernambuco e negocia com incorporadoras em outros estados da região

A empresa Brazilglass, considerada a maior beneficiadora de vidros planos para a construção civil da América Latina, passou a operar comercialmente no Nordeste com representações no Recife (PE) e Fortaleza (CE). O movimento faz parte de uma estratégia de expansão da companhia, que há mais de 40 anos atua no mercado nacional e internacional e agora reforça sua presença na região.

“Estamos presentes agora no Nordeste. Por exemplo, estamos fazendo obras na Bahia, em Alagoas, e partindo para negociações com grandes incorporadoras já no Ceará e em Pernambuco também”, afirmou o gerente comercial da Brazilglass e responsável pela atuação da marca na região, Eduardo Esteves. Pernambucano, ele lidera o processo de prospecção e aproximação com o mercado local.

A estrutura atual envolve escritórios de representação comercial, com atendimento direto a construtoras e fabricantes de esquadrias. “Não se trata de uma fábrica. É uma atuação comercial, com profissionais que atendem as demandas das incorporadoras. A partir da nossa base em Guararema (SP), enviamos os produtos para os clientes do Nordeste”, explicou Esteves.

Segundo ele, o investimento para operação na região é considerado de baixo custo, já que não envolve a instalação industrial. “É uma estrutura de representação. Não há, neste momento, um aporte significativo de recursos. O investimento é mínimo: deslocamentos, estrutura de atendimento, ferramentas para receber demandas”, detalhou.

Apesar disso, o avanço comercial é relevante. De acordo com o gerente, a Brazilglass já recebe solicitações de pelo menos 20 clientes na região. “A gente já está em contato com as grandes incorporadoras da região nordeste e as empresas de caixilhos”, disse Eduardo.

A chegada ao Nordeste é vista pela empresa como estratégica, diante da expansão do mercado imobiliário na região. “Estamos com participação mais efetiva na região, que está muito pujante em relação a investimentos. Pernambuco sempre foi referência e não poderia ficar de fora”, destacou.

A Brazilglass mantém uma planta industrial de 40 mil m², instalada em um terreno de 200 mil m² no interior de São Paulo e homologada pelas principais fabricantes mundiais de vidro, como CEBRACE, Guardian Glass e AGC. De acordo com a empresa, já foram produzidos mais de 6 milhões de metros quadrados de vidro, com tecnologia automatizada voltada ao setor da construção civil.

Com a expansão, a expectativa é ampliar a participação em projetos arquitetônicos e construtivos de médio e grande porte no Nordeste, sobretudo nas capitais. “A diretoria decidiu olhar para o Nordeste de forma diferente, por conta do potencial de estados como Pernambuco, Bahia e Ceará, onde estão concentrados os grandes empreendimentos imobiliários da região”, disse Eduardo Esteves.

Os interessados em entrar em contato com a Brazilglass podem falar com os representantes comerciais da empresa: em Recife, pelo e-mail [email protected], e em Fortaleza, pelo [email protected].

