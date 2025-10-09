A- A+

DESCARBONIZAÇÃO VEICULAR Maior desafio na transição energética no Brasil é substituir diesel, diz diretor da ANP Ainda de acordo com argumento apresentado, a utilização de biocombustíveis para transporte pesado é a "principal solução" para o Brasil fazer a descarbonização neste setor

O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Pietro Mendes, comentou nesta quinta-feira, 9, que a substituição do diesel no setor de transportes pode ser considerada como o "maior desafio" na transição energética no Brasil. Ele explica que o país possui uma frota muito antiga e não há recursos de orçamento público para fazer um programa específico para a renovação de frotas.

Ainda de acordo com o argumento apresentado, a utilização de biocombustíveis para transporte pesado é a "principal solução" para o Brasil fazer a descarbonização neste setor de mobilidade de cargas e passageiros.

O diretor é ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), sendo um dos principais responsáveis por marcos legais dos últimos dois anos, como a lei do "combustível do futuro" - que dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono.

As declarações de Mendes foram feitas no seminário sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), com o tema "Rotas brasileiras para a descarbonização veicular". O evento foi organizado pela Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio).

"Nós temos dificuldade das longas distâncias que são percorridas no Brasil, então, se não for biocombustível, vamos precisar de corredores para carregamento de veículos elétricos, investimentos pesados em infraestrutura", disse o diretor da ANP

Ele reforçou que a eletrificação também é parte da solução, mas alguns aspectos, do ponto de vista da emissão de poluentes, devem ser considerados. Isso porque as baterias acabam aumentando o peso dos veículos e o próprio contato da roda com o asfalto gera emissões.

"Você imagina colocar uma carga ainda maior de baterias, os impactos que tem. Não estou criticando a eletrificação, mas acho que precisamos ponderar todos esses aspectos quando falamos de emissões e de ciclo de vida", avaliou Mendes.

O seminário da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio) é um dos diversos eventos não oficiais que antecedem a COP30. O "Pré-COP" será realizado oficialmente na próxima semana.

Veja também