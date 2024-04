A- A+

eua Maior fabricante de chips do mundo terá US$ 11,6 bi do governo americano para construir fábricas Objetivo é impulsionar a indústria de semicondutores, em meio à guerra de chips com a China

Os Estados Unidos planejam conceder à Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) US$ 6,6 bilhões em subsídios e até US$ 5 bilhões em empréstimos para ajudar a maior fabricante de chips do mundo a construir fábricas no Arizona, expandindo o esforço do presidente Joe Biden para impulsionar a produção doméstica de tecnologia crítica.

Segundo o acordo preliminar anunciado pelos EUA nesta segunda-feira, a TSMC construirá uma terceira fábrica em Phoenix, somando-se a duas instalações no estado que devem iniciar a produção em 2025 e 2028. No total, o pacote apoiará mais de US$ 65 bilhões em investimentos nas três fábricas da TSMC, a fabricante de chips para empresas como a Apple e a Nvidia.

Os terceiro local de fabricação da TSMC contará com a tecnologia de processo de dois nanômetros de última geração e deverá entrar em operação antes do fim da década. A secretária de comércio dos EUA, Gina Raimondo, disse que os chips de 2 nm são essenciais para as tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial, bem como para as forças armadas.

"Pela primeira vez, estaremos fabricando em escala os chips semicondutores mais avançados do planeta aqui nos Estados Unidos, aliás, com trabalhadores americanos" disse Gina aos repórteres em uma reunião antes do anúncio.

A TSMC está planejando fabricar chips de 2 nm em Taiwan pela primeira vez em 2025.

O financiamento para a TSMC é mais um marco no esforço de Biden para impulsionar o setor de semicondutores dos EUA com o '2022 Chips and Science Act', em meio à guerra de chips com a China.

O crédito um dos maiores anunciados no âmbito do programa, que reservou US$ 39 bilhões em subsídios diretos - além de empréstimos e garantias no valor de US$ 75 bilhões - para persuadir as empresas de semicondutores a construir fábricas nos Estados Unidos após décadas de transferência da produção para o exterior.

Investimentos pela Lei dos Chips

A Intel já assinou um acordo preliminar de quase US$ 20 bilhões em concessões e empréstimos, enquanto a Samsung, da Coreia do Sul, deve receber uma concessão de mais de US$ 6 bilhões. O Departamento de Comércio também concedeu três prêmios a empresas que fabricam chips de gerações mais antigas e deve anunciar um pacote de vários bilhões de dólares para a Micron Technology nas próximas semanas.

As empresas anunciaram mais de US$ 200 bilhões em investimentos nos EUA desde que Biden assumiu o cargo, com os maiores grupos surgindo no Arizona, Texas e Nova York. O acordo revelado na segunda-feira surgiu após meses de negociações com o Departamento de Comércio e a TSMC, a maior fabricante de chips contratada do mundo por participação de mercado.

"O financiamento proposto pelo Chips and Science Act daria à TSMC a oportunidade de fazer esse investimento sem precedentes e oferecer ao nosso serviço de fundição as tecnologias de fabricação mais avançadas dos Estados Unidos", disse o presidente da TSMC, Mark Liu, em comunicado.

O trabalho da TSMC em Phoenix traz riscos políticos adicionais para Biden, que derrotou Donald Trump no Arizona por cerca de 10 mil votos em 2020 e está buscando outra vitória no estado muito disputado para ajudar a garantir a reeleição.

Embora seu investimento no Arizona tenha sido iniciado durante o último ano de Trump no cargo, os projetos da TSMC no estado estão cada vez mais ligados à mensagem de campanha de Biden sobre a revitalização da economia.

O Arizona colheu algumas das maiores recompensas da Lei de Chips, com uma expansão maciça da Intel, além de dezenas de iniciativas da cadeia de suprimentos.

A concessão da TSMC inclui US$ 50 milhões em financiamento para treinar trabalhadores locais e criará 6 mil empregos na área de fabricação de alta tecnologia e mais de 20 mil empregos na área de construção, acrescentou Gina, a secretária americana.

Espera-se que o projeto também se beneficie de um crédito fiscal para investimentos, de acordo com outro funcionário sênior do governo, que discutiu o prêmio sob condição de anonimato antes do anúncio.

A unidade da TSMC passou por vários contratempos, incluindo meses de conflito com sindicatos de trabalhadores que resultaram em atrasos na primeira fábrica. A segunda instalação, que agora está programada para começar a fabricar chips de 2nm e 3nm em 2028, foi adiada de 2026 devido às condições do mercado e à incerteza sobre os níveis de apoio do governo dos EUA.

Pelo menos um fornecedor da TSMC desistiu de seu projeto planejado para o Arizona, alegando dificuldades de mão de obra.

No Japão: Governo aprova investimento de US$ 3,9 bilhões na Rapidus, startup de chips avançados

Levará meses até que a TSMC receba qualquer parte do financiamento prometido, já que a empresa entra em um período de diligência prévia antes de chegar a um acordo final e vinculativo.

O dinheiro será então desembolsado com base em referências de construção e produção, e poderá ser recuperado se a TSMC não cumprir sua parte no acordo.

A empresa tem outros projetos internacionais em andamento no Japão e na Alemanha. A TSMC realizou uma cerimônia de abertura este ano para sua fábrica em Kumamoto, que o governo japonês está apoiando com subsídios.

