Maior investimento em infraestrutura favorece aumento na produção de 1,5% a 3,5%, calcula FMI
No texto, o Fundo exemplifica que aumentar o investimento em infraestrutura em 1% do PIB está associado a um aumento na produção de cerca de 1,5% nas economias avançadas
O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma que redirecionar os gastos públicos pode gerar ganhos significativos na produção, no capítulo do Monitor Fiscal publicado nesta terça-feira, intitulado "Gastos mais inteligentes: como gastos públicos eficientes e bem alocados podem impulsionar o crescimento econômico".
No texto, o FMI exemplifica que aumentar o investimento em infraestrutura em 1% do Produto Interno Bruto (PIB) está associado a um aumento na produção de cerca de 1,5% nas economias avançadas e de 3,5% nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento a longo prazo.
A organização pondera que, da mesma forma, os gastos públicos com educação podem ter benefícios substanciais a longo prazo.
Leia também
• Alocações atuais de gastos públicos não promovem crescimento de forma efetiva, avalia FMI
• FMI anuncia nomeação de Dan Katz, aliado de Bessent, como número 2 da instituição
• FMI alerta para impacto econômico negativo da paralisação nos EUA com incertezas fiscais
"Realocar 1% do PIB do consumo governamental para o capital humano público pode elevar a produção em 3% nas economias avançadas e 6% nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento", explica.
Ainda, de acordo com o FMI, fechar "lacunas na eficiência dos gastos públicos" amplifica ganhos na produção em mais 1,5% nas economias avançadas e de 2,5% a 7,5% nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento a longo prazo.