ouro Maior pepita de ouro da Inglaterra: mineral vai a leilão e pode ser vendido por cerca de R$ 189 mil Richard Brock, de 67 anos, fez a descoberta com um velho detector de metais em 20 minutos

Com um velho detector de metais, Richard Brock, de 67 anos, descobriu uma pepita de ouro de 64,8g, em Shropshire Hills, na Inglaterra. Ele, que pratica o passatempo há 35 anos, encontrou o maior pedaço desse tipo de metal em solo inglês, avaliado em pelo menos £ 30 mil — cerca de R$ 189 mil. O objeto foi colocado em um leilão digital na semana passada, e seu lance atual já passa dos R$ 37,5 mil.

Os leiloeiros da casa Mullock Jones estão oferecendo a pepita à venda em um leilão cronometrado desde o dia 15 de março. A pepita ficará à disposição até 1º de abril, com a estimativa do lance final chegar aos £ 30 mil. Ao jornal britânico The Mirror, Ben Jones, um dos leiloeiros, deu mais informações sobre a peça exposta.

"Esperamos um interesse considerável neste item. É uma oportunidade rara de adquirir uma pepita de ouro impressionante. Estamos oferecendo-o como um item único aos licitantes on-line a partir de sexta-feira, 15 de março, e terminando às 18h do dia 1º de abril" disse ele.

Richard Brock viajou três horas e meia de sua casa, em Somerset, para se juntar a uma expedição organizada nas terras agrícolas. Ele descobriu ao chegar ao local que seu kit de detecção estava com defeito e teve que recorrer a uma máquina antiga.

Chamado de “Hiro's Nugget”, o pedaço de metal foi o maior já encontrado por Brock, que explicou a experiência de achar o pedaço de ouro.

"Estou detectando desde 1989 e decidi participar da viagem porque uma anterior semelhante à Austrália foi cancelada durante a pandemia. Então dirigi três horas e meia até Shropshire e cheguei cerca de uma hora atrasado, pensando que tinha perdido a ação. Todo mundo lá tinha todo esse kit atualizado e eu me amontoei com três máquinas antigas, e uma delas foi embalada ali mesmo" disse o homem, segundo o jornal britânico.

Ele contou que no início da expedição encontrou apenas estacas velhas e enferrujadas. Depois de cerca de 20 minutos, Brock encontrou a pepita enterrada a cerca de 13 a 15 centímetros de profundidade. O homem descreveu como foi o processo de encontrar o metal.

"A máquina que eu estava usando estava praticamente quebrada, funcionando apenas pela metade. Isso apenas mostra que realmente não importa qual equipamento você usa. Se você estiver caminhando sobre a descoberta e estiver alerta o suficiente para o que pode estar escondido sob o solo, isso faz toda a diferença. Cheguei tarde, só estava lá em questão de minutos e deveria durar o dia todo" publicou o The Mirror.

Após a descoberta em maio de 2023, Richard disse que foi impedido de procurar por novas pedras, pois todos desviaram a atenção para a sua descoberta, inclusive o organizador da expedição e o dono da propriedade. O terreno, segundo o periódico inglês, já esteve sob um oceano pré-histórico.

Se especula que o local onde a “Hiro's Nugget” foi encontrada pode ter sido um antigo trilho ou estrada atravessada por linhas ferroviárias, onde pedras possivelmente vindas do País de Gales podem estar distribuídas.

