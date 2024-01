Maior que a Mega da Virada: conheça a loteria que pode pagar R$ 3,9 bilhões

A- A+

A virada de ano é sempre marcada, no Brasil, pelo sorteio da tão aguardada Mega da Virada, que, neste ano, distribuiu um prêmio de R$ 588 milhões aos seus ganhadores.



Muitos apostadores, porém, ficaram decepcionados com o resultado, mas, além das loterias nacionais, há diversas opções para seguir no sonho de se tornar um milionário, em alguns casos, com prêmios ainda superiores aos pagos no Brasil — até mesmo bilionários.

Conhecidos pelas diversas loterias que oferecem prêmio bilionários aos seus apostadores, os Estados Unidos terão, neste primeiro dia do ano, o sorteio de um prêmio expressivo. Trata-se da Powerball, loteria que sorteará 810 milhões de dólares (cerca de R$ 3,9 bilhões) nesta segunda-feira.

Diferente da brasileira Mega da Virada, no entanto, caso não haja apostas que acertem todos os números, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, por isso o valor chega a patamares do tipo. Desta vez, o valor chegou a esse montante após ninguém acertar os números e o sorteio acumular por 33 vezes seguidas. Antes disso, no dia 11 de novembro, foi pago um prêmio de R$ 8,3 bilhões.



As apostas para o Powerball podem ser feitas do Brasil, pela internet. O custo de uma aposta simples é de 2 dólares (cerca de R$ 9,70), e o apostador deve escolher cinco números (que vão de 1 até 69) e um "Powerball" (de 1 a 26).

Caso o apostador não acerte todos os números para levar o prêmio principal, ainda há premiações para quem acerta cinco ou quatro números.

