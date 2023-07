A- A+

TECNOLOGIA Mais caro da história: iPhone 15 pode custar 300 dólares a mais que modelo anterior Apple não confirma, mas, segundo a revista Forbes, valores variam de US$ 1.299 a US$ 1.799

Ainda sem data para ser lançado no mercado, o iPhone 15 promete trazer uma série de novidades aos seus usuários. O valor para adquirir o mais novo aparelho da Apple, porém, deve bater o recorde de mais caro já vendido pela empresa. Segundo a revista Forbes, o modelo mais em conta, com 128 GB de memória, custará US$ 1.299 (cerca de R$ 6.300).

Esse valor, no entanto, é referente ao modelo mais em conta. O iPhone 15 Pro Max com 256 GB custará US$ 1.399 (R$ 6.789); com 512 GB, US$ 1.599 (R$ 7.760); e o com 1 TB, o mais caro, sairá a US$ 1.799 (R$ 8.731). Segundo a publicação, a alta no preço seria um reflexo da “inflação mundial [que] resultou em vários aumentos de preços para os compradores internacionais”.

A publicação destaca, no entanto, que a “boa recuperação do dólar nos últimos anos” atenuou o aumento dos preços. Segundo a Forbes, compradores ao redor do mundo também podem ser atingidos pelos aumentos. Nas lojas online da Apple, o iPhone 14, modelo mais atual da marca, custam de US$ 999 (R$ 4.848) a US$ 1.499 (R$ 7.275).



Os aparelhos da nova linha do iPhone devem começar a ser produzidos em massa a partir de agosto, com cerda de 84 milhões de unidades produzidas em 2023, segundo a Forbes.

Os modelos também terão atualizações como “chassi de titânio, engates superfinos, UWB atualizado e um chipset A17 de última geração, além de todos os novos aparelhos adotarem a entrada USB-C, a mesma usada em aparelhos android.

