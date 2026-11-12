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ajuste fiscal Mais da metade do ajuste de Lula virá do aumento de receitas sobre empresas Medidas de aumento de arrecadação podem render até R$ 37,8 bilhões em 2027; projeto também prevê contenção de despesas e remanejamento de recursos

O projeto de lei complementar que reúne as medidas de ajuste fiscal encaminhadas pelo governo do presidente Lula ao Congresso Nacional prevê um efeito positivo de R$ 45 bilhões a R$ 56 bilhões nas contas públicas em 2027.

Mais da metade desse impacto está concentrada em medidas de aumento de arrecadação, segundo estimativas apresentadas em nota técnica da Consultoria de Orçamentos do Senado.

Segundo os cálculos, as ações voltadas ao aumento das receitas devem gerar entre R$ 32,3 bilhões e R$ 37,8 bilhões em 2027.

O valor representa pelo menos metade e até 70% da melhora fiscal de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões quantificada no documento.

Entre as medidas estão a redução de 10% de benefícios tributários em vigor e restrições e limitação de incentivos fiscais.

Uma das principais medidas de arrecadação é a restrição às compensações tributárias realizadas por empresas.

Pela proposta, o governo poderá limitar o uso de créditos tributários para abater impostos devidos à União, obrigando os contribuintes a desembolsar mais recursos para quitar esses tributos e consequentemente aumentando a arrecadação.

Do lado das despesas, a ampliação do contingenciamento para o centro da meta de resultado primário deve gerar uma economia de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões no ano que vem.

O projeto também inclui medidas para abrir um espaço adicional para custear promessas feitas pelo presidente Lula na campanha presidencial, como a ampliação do programa Pé-de-Meia e o reajuste do Bolsa Família.

Nesse caso, as ações não devem representar um impacto fiscal, pois os recursos serão remanejados para financiar outras despesas.

Estão nessa lista, por exemplo, o adiamento de R$ 3 bilhões por ano dos repassses a estados e municípios da Lei Kandir, e a aprovação de projetos de limitação dos chamados supersalários, com uma economia de em torno de R$ 3 bilhões, segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Votação nesta quinta-feira (12)

O projeto apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) deve ser votado nesta quinta-feira no Congresso.

O texto também amplia medidas de contenção de despesas criadas por uma lei complementar de agosto deste ano.

A proposta torna permanentes, até 2030, as regras que limitam o crescimento de gastos vinculados por lei ao teto do arcabouço fiscal e retiram as receitas da venda de petróleo da União do cálculo de despesas atreladas à receita corrente líquida.

O impacto, no entanto, só deve se dar no orçamento de 2028.

As despesas obrigatórias previstas na Constituição, como Previdência, pessoal e benefícios assistenciais, não têm suas regras alteradas. Para elas, o texto exige um plano de convergência na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Outra mudança prevista no projeto é a redução de 2,5% para 2% do crescimento real máximo das despesas do Executivo nos anos em que forem acionados os mecanismos de contingenciamento.

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