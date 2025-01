Mais da metade dos brasileiros viaja a lazer pelo menos uma vez por ano, diz pesquisa

A- A+

Mais da metade dos brasileiros viaja a lazer, pelo menos, uma vez por ano. O dado consta da pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, encomendada pelo Ministério do Turismo e realizada pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de dados. Entre o grupo que realiza esse tipo de viagem, 33% viajam uma vez ao ano, 22% de duas a três vezes e 6% viajam quatro vezes ou mais.

A pesquisa revela ainda que cada vez mais turistas brasileiros desejam conhecer melhor o país, tanto que ao serem questionados que destino escolheriam caso recebessem um prêmio para viagens, 63% escolheriam um destino nacional, enquanto 35% optariam por viajar ao exterior.

Os perfis que mais desejam explorar as belezas do Brasil incluem moradores das regiões Norte e Centro-Oeste (71%), pessoas entre 41 e 49 anos (72%) ou acima de 60 anos (75%), e aqueles com filhos maiores de idade (73%).

Por outro lado, os mais jovens (56% entre 16 e 24 anos e 41% entre 25 e 40 anos), pessoas com maior renda (44% entre quem ganha mais de cinco meses mínimos), solteiros (41%) e sem filhos (46%) tendem a viagens internacionais.

Segundo a pesquisa, os fatores determinantes para a escolha de destinos nacionais incluem belezas naturais, preços acessíveis e a possibilidade de reencontrar familiares e amigos. Atrativos naturais lideraram as preferências, sendo escolhidos por 23% dos entrevistados.

Já os custos baixos são o fator mais importante para 16% deles. Entre as opções, Salvador, Florianópolis, Amazônia e Rio de Janeiro se destacam no interesse dos entrevistados.

Entre as atrações turísticas favoritas dos brasileiros, as praias ocupam o primeiro lugar, sendo a preferência de 53% da população. Em segundo lugar estão a natureza e o ecoturismo (29%). Empatadas na terceira posição, as atrações culturais ou históricas e aquelas peculiares à saúde e bem-estar representam 16% das escolhas.

Já o turismo religioso/espiritual e as viagens com foco na gastronomia atraem 12% cada.

A pesquisa também revelou os principais custos das viagens. Alimentação, hospedagem e transporte aéreo são os maiores gastos, sendo que o transporte aéreo é o mais significativo para 22% dos entrevistados. No entanto, ao considerar os dois principais fatores combinados, a alimentação se destaca, sendo responsável por 38% dos custos.

As redes sociais também influenciam o planejamento de viagens, com 47% dos entrevistados usando plataformas como Instagram, Facebook e TikTok para informações. A pesquisa foi realizada entre 14 e 28 de outubro de 2024, com 5.542 entrevistas em todo o Brasil.

