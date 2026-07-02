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Pesquisa Mais da metade dos usuários já fazem compras pela internet no Brasil, mostra IBGE Uso da rede para compras, serviços bancários e acesso a serviços públicos segue em alta, enquanto chamadas de voz e vídeo continuam liderando entre as principais finalidades

Fazer compras pela internet passou a fazer parte da rotina da maioria dos brasileiros conectados. Pela primeira vez desde o início da série histórica, mais da metade dos usuários da rede afirmou ter utilizado a internet para comprar ou encomendar produtos e serviços em 2025, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (2), pelo IBGE, e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal (Pnad TIC 2025).

O percentual de usuários que realizaram compras online passou de 47,9% em 2024 para 52,7% em 2025. O crescimento tem sido acelerado desde 2022, quando essa finalidade começou a ser investigada pela pesquisa e era mencionada por 41,8% dos internautas.

Além das compras, o uso da internet para acessar bancos e outras instituições financeiras também apresentou forte expansão. Em 2025, essa finalidade foi citada por 74,2% dos usuários, alta de 3,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior e de 14,4 pontos percentuais na comparação com 2022.

Outro destaque foi o aumento do uso da rede para acessar serviços públicos. A parcela de usuários que recorreram à internet para esse fim passou de 38,6% para 41,1% entre 2024 e 2025, acumulando crescimento de 7,9 pontos percentuais desde 2022, quando o percentual era de 33,2%.

Chamadas de vídeo seguem na liderança

Apesar do avanço de atividades ligadas ao consumo e aos serviços, a principal finalidade de uso da internet no país continua sendo a comunicação. Em 2025, 95,3% dos usuários afirmaram utilizar a rede para realizar chamadas de voz ou vídeo.

Na sequência aparecem o envio e recebimento de mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos, citado por 90,2% dos internautas, e o consumo de vídeos, incluindo programas, filmes e séries, mencionado por 89,3%.

Também figuram entre os usos mais frequentes da internet o acesso às redes sociais (84,9%), ouvir músicas, rádio ou podcasts (83,7%), ler jornais, notícias, livros ou revistas (69%) e enviar ou receber e-mails (61,2%).

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