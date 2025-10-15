A- A+

tarifa social Mais de 1 milhão de pernambucanos ainda não se inscreveram para receber Tarifa Social Apesar de estarem inscritas no CadÚnico, clientes não procuraram a Neoenergia para se cadastrar

Mais de 1 milhão de pernambucanos que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Governo Federal ainda não possuem o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Os clientes têm direito a receber a gratuidade dos primeiros 80kWh consumidos mensalmente. E, nos casos em que o consumo for menor do que os 80kWh, o valor da conta pode ser zerado.

Ao todo, 1,2 milhão pessoas estão inscritas no benefício em Pernambuco.

Para participar da Tarifa Social, o cliente precisa estar com o cadastro no CadÚnico atualizado.

Caso contrário, é preciso se dirigir ao Centro de Referência e Ação Social (CRAS) mais próximo de sua residência para regularizar a situação junto ao Governo Federal.

Quem não possui o NIS ou NB (BPC/LOAS), mas tem uma renda menor do que meio salário-mínimo por pessoa na residência, também pode se cadastrar no CRAS.

Quando o titular da conta de energia elétrica é o próprio beneficiário no CadÚnico, a Neoenergia faz a inscrição automaticamente.

Quando a titularidade está no CPF de outra pessoa, é necessário que o cliente procure a distribuidora para que receba o benefício.

As lojas de atendimento presencial podem ser localizadas no site.

A inscrição pode ser feita por meio do WhatsApp da Neoenergia Pernambuco (81 3217-6990), lojas de atendimento ou em um dos pontos de atendimento da empresa espalhados pelo estado.

Com o CPF inscrito no CadÚnico e o número do código do cliente que vem na conta de energia, o consumidor pode solicitar o benefício da TSEE à concessionária. Não existe limite de prazo para solicitação.

A pessoa pode se cadastrar a qualquer tempo para usufruir do benefício, desde que atenda aos pré-requisitos de classificação, apresente a documentação necessária e a concessão do benefício seja validada.

O desconto não é cumulativo, caso duas pessoas possuam o NIS ou o NB, e residam na mesma casa, apenas uma poderá se inscrever na Tarifa Social.



Veja também