Setor aéreo Mais de 112 milhões de passageiros são transportados em voos no Brasil, o maior volume em 4 anos Número está em levantamento divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos

O número de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais no Brasil em 2023 foi de 112,6 milhões, o maior volume dos últimos quatro anos. Em 2019, 118,7 milhões de pessoas usaram o transporte aéreo no país.

Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira, pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Segundo ele, no mercado doméstico foram contabilizados 91,4 milhões de passageiros transportados em 2023, um aumento de 11,2%, ou 9,2 milhões de passageiros a mais.

Em voos internacionais, o total movimentado chegou a 21,2 milhões em 2023, uma alta de 37%, ou um acréscimo de 5,8 milhões de pessoas.

— Quando a gente analisa os números, vemos que o Brasil está na direção certa, com um crescimento importante ao longo de 2023 em relação a 2022 — afirmou o ministro.

Costa ressaltou que a expectativa do governo é que o total de passageiros transportados chegue a 140 milhões de pessoas nos próximos três anos. Um dos fatores que ajudarão a atingir essa meta é a conectividade doméstica que, pelo levantamento, cresceu 12,4% em relação ao ano anterior. Isso significa que mais 26 cidades passaram a ser atendidas com esse tipo de transporte no Brasil.

Os investimentos em aviação civil realizados pela iniciativa privada, no ano passado, foram de R$ 1,2 bilhão e, de acordo com o ministro, podem chegar a R$ 2,6 bilhões em 2024. O setor público investiu R$ 187 milhões no período e o montante poderá subir para R$ 480 milhões.

