A- A+

Imposto de renda Mais de 130 mil pernambucanos serão restituídos no 1º lote do IRPF; consulta inicia quarta (24) Serão 130.928 beneficiados neste lote inicial, totalizando R$ 281.776.808,07 em restituição somente em Pernambuco

Mais de 130 mil contribuintes pernambucanos serão restituídos no primeiro lote do Imposto de Renda, que estará disponível para consulta a partir das 10h desta quarta-feira (24).



De acordo com a Receita Federal, no Estado, serão 130.928 beneficiados neste lote inicial, totalizando R$ 281.776.808,07 em restituição somente em Pernambuco.

Em todo o Brasil, serão 4.129.925 contemplados no primeiro lote, em restituições que somam RS 7,5 bilhões. A quantia é a maior já paga em um lote de restituição do IRPF, segundo informou a Receita Federal.



Os valores serão creditados no dia 31 maio, na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, ou via PIX.

Todo o valor será destinado a contribuintes que possuem prioridade. Confira distribuição:

- 246.013 contribuintes idosos acima de 80 anos;

- 2.464.031 contribuintes entre 60 e 79 anos;

- 163.859 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

- 1.052.002 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

- 204.020 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".



No endereço, o contribuinte que identificar alguma pendência, poderá retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas. O acesso também pode ser feito no aplicatico da Receita Federal.

Caso o crédito não seja realizado por desativação da conta informada, por exemplo, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço eletrônico https://www.bb.com.br/irpf.



O contato também pode ser feito pela Central de Relacionamento BB, pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Veja também

Inss Primeira parcela do 13º salário do INSS será paga nesta quinta-feira (25)