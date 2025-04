Mais de 1,5 milhão de famílias recebem o Bolsa Família em Pernambuco nesta quarta-feira (16)

A- A+

Mais de 1,58 milhão de famílias nos 185 municípios de Pernambuco serão contempladas em abril com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo Federal no estado supera R$ 1 bilhão, valor que garante um benefício médio de R$ 663,16. O cronograma de pagamentos tem início nesta terça-feira, 15 de abril, e segue até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS (confira abaixo).

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 590,3 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Pernambuco neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público no estado é de R$ 84,3 milhões.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 1 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 44,3 mil gestantes e 24 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 50,9 milhões.

Em abril, o Bolsa Família alcança em Pernambuco, em seu grupo prioritário, 5.727 famílias em situação de rua, 23.057 famílias indígenas, 22.970 famílias quilombolas, 395 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 5.342 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 34.695 famílias de catadores de material reciclável.

A capital pernambucana reúne o maior número de beneficiários no estado em abril. Recife tem 147.309 famílias atendidas pelo programa. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas em Pernambuco estão Jaboatão dos Guararapes (91.351), Olinda (53.762), Petrolina (51.720), Caruaru (51.194) e Paulista (46.328).

Cidade com 13,6 mil habitantes e 4.137 famílias atendidas, Orocó é o município pernambucano com maior valor médio de benefício em abril: R$ 699,54. Em seguida aparecem Buíque (R$ 699,04), Terezinha (R$ 697,56), Ipubi (R$ 697,11) e Caetés (R$ 692,77).



Auxílio Gás

Em abril também é pago o Auxílio Gás, benefício bimestral extra, no valor de um botijão de gás de cozinha residencial, repassado às famílias em maior condição de vulnerabilidade dentro do público do Bolsa Família. O valor repassado neste mês é de R$ 108 e chega a 5,37 milhões de famílias, o que representa cerca de 16,56 milhões de pessoas, a partir de um investimento de 580,46 milhões. O cronograma é o mesmo do Bolsa Família. Em Pernambuco, 419.861 famílias receberão o Auxílio Gás, resultado de um investimento federal de R$ 45,34 milhões.

