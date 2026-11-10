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Economia Mais de 161 mil famílias em Pernambuco precisam atualizar cadastro da Tarifa Social de energia Prazo para regularizar dados na Neoenergia vence em 31 de dezembro e evita perda da gratuidade

Mais de 161 mil famílias em Pernambuco precisam regularizar seus dados cadastrais até o dia 31 de dezembro deste ano para evitar o cancelamento da Tarifa Social de Energia Elétrica. A pendência atinge clientes que apresentam divergências de titularidade na fatura ou inconsistências entre o endereço cadastrado na distribuidora e os registros do Cadastro Único (CadÚnico) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A manutenção do benefício garante a isenção de pagamento para os primeiros 80 quilowatts-hora (kWh) consumidos mensalmente. Caso a regularização não seja efetuada no prazo estipulado, os consumidores perderão a gratuidade e voltarão a pagar o valor integral da tarifa, o que pode gerar um impacto financeiro estimado em cerca de R$ 62 mensais por residência, sem incluir a Contribuição de Iluminação Pública e impostos municipais.

A capital recifense lidera a lista de municípios com o maior volume de pendências, somando 18.779 registros. Na Região Metropolitana e no Agreste, o levantamento da Neoenergia Pernambuco aponta contingentes expressivos em Jaboatão dos Guararapes (8.776), Olinda (6.698), Caruaru (5.786) e Paulista (4.672).

Para assegurar o desconto, a conta de luz deve estar sob o nome do responsável familiar inscrito no CadÚnico, do titular do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou de um integrante da composição familiar cadastrada. Além disso, o endereço da unidade consumidora precisa ser idêntico ao registrado nas bases de dados governamentais.

“A atualização dos dados é um procedimento simples, porém essencial para garantir a inclusão na Tarifa Social. O benefício representa uma economia importante no orçamento das famílias de menor renda. Nosso papel também é orientar os clientes para que o benefício alcance todas as pessoas que têm direito”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

Para corrigir dados no CadÚnico, o titular deve comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seu município, enquanto os beneficiários do BPC precisam atualizar o endereço diretamente nos canais do INSS. Nos casos em que a fatura não esteja no nome do cadastrado, a alteração de titularidade deve ser solicitada à Neoenergia Pernambuco por meio das lojas físicas de atendimento ou dos canais digitais da empresa.

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