Mais de 1.800 quilos de cabos irregulares são retirados de postes em Camaragibe

Ação de reordenamento de rede retirou mais de 1.800 quilos de cabos e equipamentos de telecomunicações irregulares de 141 postes de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A ação foi conduzida pela Neonergia Pernambuco, em parceria com a prefeitura municipal.

A intervenção ocorreu na avenida Dr. Belmino Correia, no Centro de Camaragibe, e teve como finalidade a remoção de fios e equipamentos de ocupação irregulares e não autorizadas dos postes da concessionária. O trabalho durou dez dias e foi divulgado nesta quinta-feira (29), pela distribuidora.

"Além de propor maior segurança e melhor visibilidade da área, a retirada dos materiais irregulares de ocupações clandestinas elimina os riscos à população e garante a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica na localidade", explicou a Neoenergia.

A companhia informou que comunicou as ações às empresas de telecomunicações para que elas participassem, organizando suas redes antes ou mesmo durante a ação de reordenamento. A prefeitura tratou diretamente com as empresas públicas e estatais para que regularizassem sua rede própria.

"A manutenção dos fios de telefonia e internet é de responsabilidade das operadoras, que são as proprietárias destes cabos. A atuação da Neoenergia tem como objetivo a segurança das pessoas e do sistema elétrico, devido aos riscos que essa fiação representa", completu a distribuidora.

Para estimular a regularização, a Neoenergia Pernambuco vem buscando se aproximar das operadoras de telecomunicações.

A distribuidora criou um canal de atendimento direto, pelo e-mail [email protected], para que prestadoras que atuam, ainda, de forma irregular, possam se regularizar junto à concessionária.

No site da Neonergia, o cliente pode verificar se a empresa que oferece o serviço de internet para a sua residência está regular.

Para acessar, basta seguir os seguintes passos: acesse o site > na página principal, selecione “Atendimento > “Compartilhamento de infraestrutura” > clique em “Empresas de Telecom Habilitadas”.

