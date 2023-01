Mais de 200 milionários de 13 países pedem para pagar mais imposto

A- A+

Mais de 200 milionários de 13 países se uniram para apelar, em carta, aos líderes globais presentes no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a “enfrentar a riqueza extrema” e “tributar os ultrarricos” com o objetivo de aliviar a tensão do custo de vida das famílias comuns, segundo informou nesta quarta-feira a rede de tv por assinatura CNBC. Nenhum brasileiro assinou a petição.

Os Milionários Patrióticos - descritos como "um grupo de americanos de alto patrimônio líquido que compartilha uma profunda preocupação com o nível desestabilizador da desigualdade na América" - pediram medidas semelhantes em sua campanha no ano passado.

O grupo inclui líderes empresariais antigos e novos de empresas de tecnologia, alimentos e energia, celebridades como Mark Ruffalo e Abigail Disney, assim como herdeiros e investidores.

"Taxe os ultrarricos e faça isso agora”, pede o grupo em uma nova carta aberta “Cost of Extreme Wealth”. “É economia simples e de bom senso. É um investimento em nosso bem comum e em um futuro melhor que todos merecemos e, como milionários, queremos fazer esse investimento”, diz a carta.

A carta questiona ainda a missão do Fórum Econômico Mundial na ausência de medidas concretas:

“A atual falta de ação é gravemente preocupante. Uma reunião da 'elite global' em Davos para discutir 'Cooperação em um mundo fragmentado' é inútil se você não está desafiando a raiz da divisão. Defender a democracia e construir a cooperação requer ação para construir economias mais justas agora – não é um problema que pode ser deixado para nossos filhos resolverem.”

“A riqueza extrema está comendo nosso mundo vivo. Está minando nossas democracias, desestabilizando nossas economias e destruindo nosso clima”, disse Abigail Disney. “Mas, apesar de toda a conversa sobre resolver os problemas do mundo, os participantes de Davos se recusam a discutir a única coisa que pode causar um impacto real – tributar os ricos.”

Ela criticou: “Estive em Davos. Sentei-me na mesma sala com algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo enquanto elas falam sobre como podem fazer a diferença, então posso dizer isso com experiência em primeira mão – Davos é uma farsa. Até que os participantes de Davos comecem a falar sobre tributar os ricos, todo o encontro continuará sendo um exemplo público de como eles realmente estão fora de alcance”.

Americanas: Goldman Sachs entra na Justiça com dívida que pode chegar a R$ 408 milhões

Estudo produzido pelos Milionários Patrióticos indicou que um imposto anual progressivo sobre a riqueza - estabelecido em 2% para indivíduos com patrimônio líquido de US$ 5 milhões, 3% para aqueles com US$ 50 milhões líquidos e 5% para os ultra-ricos com mais de US$ 1 bilhão - poderia levantar mais de US$ 1,7 trilhão em 2022.

A parcela 1% mais rica do mundo acumulou quase dois terços de toda a nova riqueza global nos últimos dois anos, acumulando US$ 26 trilhões dos US$ 42 trilhões criados naquele período, informou a Oxfam em um relatório recente.

Famílias em todo o mundo têm lutado para acompanhar o aumento dos custos após a pandemia de Covid-19, políticas monetárias mais rígidas e aumentos nos preços dos combustíveis impulsionados por sanções contra o fornecimento de energia da Rússia.

Apenas um líder da economia global do Grupo dos Sete - o chanceler alemão Olaf Scholz - deveria comparecer aos procedimentos de Davos esta semana, enquanto vários de seus colegas lutam contra a crise do custo de vida.

Veja também

ECONOMIA Contribuição do MEI subirá para R$ 65,10 em fevereiro