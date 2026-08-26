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Micro e pequenas empresas Mais de 3 mil pequenas empresas de PE podem renegociar dívidas até segunda-feira Clientes do Banco do Nordeste podem aproveitar condições especiais para renegociar dívidas, previstas em medidas de apoio a micro e pequenas empresas.

O Banco do Nordeste (BNB) disponibiliza, até a próxima segunda-feira, 31, facilidades para que micro e pequenas empresas em Pernambuco regularizem seus débitos junto à instituição financeira. As condições diferenciadas foram autorizadas pela Medida Provisória 1.355/2026, de 4 de maio de 2026, que instituiu o Programa Extraordinário de Reequilíbrio Financeiro das Famílias e altera a Lei nº 13.999/2020.

No estado, cerca de 3,6 mil empreendimentos ainda podem ter acesso ao benefício, para renegociar ou quitar dívidas. Em toda área de atuação do Banco (estados nordestinos e partes de Minas Gerais e do Espírito Santo), há mais de 29 mil clientes que podem aproveitar as condições diferenciadas.

Para serem enquadrados, os clientes devem ter realizado as contratações de crédito a partir de 1º de julho de 1994, tendo como fonte os recursos internos do Banco do Nordeste, e permanecer em situação de inadimplência na data do atendimento. Os empreendedores podem regularizar as dívidas por meio do pagamento total ou renegociação com recálculo das dívidas com condições especiais. As novas operações passam a ter prazos de até 96 meses para pagamento, incluindo carência de até 24 meses para começar a quitar o débito.

Os micro e pequenos empreendedores interessados em acessar os benefícios do dispositivo legal operacionalizado pelo Banco do Nordeste podem procurar sua agência de relacionamento, entrar em contato pelo Whatsapp (85) 4020-0004 ou acessar o Portal BNB para consultar seu enquadramento.

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