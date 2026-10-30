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compras online Mais de 340 mil fraudes foram evitadas no e-commerce no terceiro trimestre, aponta Serasa Experian Mapa da Fraude da datatech revelou que as ocorrências barradas entre julho e setembro preservaram R$ 292,4 milhões em potenciais perdas

Mais de 340 mil fraudes em compras online foram evitadas durante o terceiro trimestre de 2026, uma média superior a 3,7 mil ocorrências barradas por dia. Se efetivadas, as transações fraudulentas poderiam ter gerado R$ 292,4 milhões em prejuízos no período, segundo o Mapa da Fraude da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Ao todo, a análise contemplou cerca de 39 milhões de pedidos, que movimentaram R$ 20,8 bilhões entre julho e setembro.

“Quando analisamos a quantidade de fraudes evitadas e os valores envolvidos nessas transações, é importante considerar também o universo de pedidos monitorados e as características dessas operações. Essa avaliação permite compreender melhor os diferentes níveis de exposição à fraude e reforça a importância de combinar sinais e tecnologias ao longo da jornada para identificar comportamentos suspeitos, tomar decisões mais precisas e proteger consumidores e empresas sem adicionar fricção desnecessária às compras legítimas”, afirmou o Gerente Executivo de Soluções Antifraude da Serasa Experian, Luiz Morra.

Setembro

Somente em setembro, foram evitadas 119.656 fraudes, o equivalente a quase 4 mil ocorrências barradas diariamente, preservando R$ 102,7 milhões em potenciais perdas. No mês, o ticket médio dos pedidos fraudulentos chegou a R$ 847,99, valor 66,3% superior aos R$ 509,81 registrados nas compras legítimas.

Morra destaca que o volume de ocorrências nem sempre reflete a dimensão dos prejuízos potenciais. “Mesmo quando o número de fraudes é menor, transações de maior valor podem representar perdas significativas. Por isso, é importante que as empresas compreendam sua exposição financeira à fraude, considerando as particularidades de cada operação”, explicou o executivo.

O Mapa da Fraude também analisou as categorias de compras online monitoradas, considerando três recortes: quantidade de pedidos, número de fraudes evitadas e ticket médio das transações fraudulentas barradas. “Saúde” liderou em volume de compras entre as categorias destacadas no estudo, com aproximadamente 1,08 milhão de pedidos e R$ 298,2[BJ1.1] milhões movimentados. Já “Celulares” contabilizou 8,3 mil pedidos, que movimentaram R$ 33 milhões.

Na análise da quantidade de fraudes evitadas, “Beleza” assumiu a dianteira entre as categorias identificadas, com 12.545 ocorrências barradas, que representaram R$ 3,74 milhões em potenciais perdas preservadas. Já “Celulares” registrou 385 fraudes evitadas, correspondentes a aproximadamente R$ 1,54 milhão em possíveis prejuízos evitados.

Na análise do ticket médio fraudulento, “Ferramentas” registrou o maior valor, de R$ 4.585,36 por transação, montante 393,3% superior ao das compras legítimas (R$ 929,50). A categoria também contabilizou R$ 9,16 milhões em potenciais perdas preservadas durante setembro.



Dicas dos especialistas da Serasa Experian para se proteger das fraudes

Consumidores:

• Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

• Desconfie de ofertas de produtos e serviços com preços muito abaixo do mercado e verifique se o site ou aplicativo utilizado é oficial;

• Tenha atenção com links e arquivos compartilhados por mensagens ou redes sociais, que podem direcionar para páginas maliciosas;

• Não forneça senhas ou códigos de acesso fora dos canais oficiais;

• Inclua informações pessoais e dados de cartão somente quando tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

• Monitore o seu CPF pelo app Serasa Consumidor para identificar possíveis movimentações suspeitas.

Empresas:

• Invista em tecnologias de prevenção à fraude para proteger a integridade e a segurança das operações;

• Adote uma estratégia de prevenção à fraude em camadas, combinando diferentes tecnologias e sinais ao longo da jornada;

• Garanta a qualidade e a veracidade dos dados utilizados pelas soluções antifraude;

• Conheça o perfil dos usuários para minimizar pontos de fricção, garantindo uma experiência fluida sem comprometer a segurança;

• Utilize a prevenção à fraude de forma integrada à estratégia do negócio, buscando reduzir perdas e permitir jornadas de compra mais ágeis e confiáveis.

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