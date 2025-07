A- A+

ey Mais de 350 empregos são gerados no Porto Digital com novo Service Delivery Center (SDC) SDC foi implementado pela EY, uma das empresas líderes de consultoria e auditoria do mundo; cerimônia de inauguração aconteceu nesta terça (1º)

Na manhã desta terça-feira (1º), o Recife deu mais um passo rumo à transformação digital do município com a inauguração do novo Service Delivery Center (SDC) da EY, empresa de consultoria e auditoria, no Porto Digital.

A solenidade aconteceu no edifício-sede do Porto, localizado no centro do Recife, e contou com a presença do prefeito da cidade, João Campos, do vice-prefeito Victor Marques e do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Cunha, além de outras autoridades.

“Mais do que um espaço físico, nós estamos dando um passo importante na consolidação do Porto Digital. Cada conquista de uma grande empresa, principalmente uma multinacional como essa, tem um significado especial. Recife se consolida, na sua história, como um centro transformador de capital humano, graças à potencialidade da nossa gente, e eu tenho certeza de que a vinda da EY terá um peso importante, que os números serão ultrapassados e teremos um caminho exponencial de crescimento e geração de oportunidades pela frente”, afirmou João Campos.

O centro tecnológico — que estará sob o comando do engenheiro mecânico Aurelio Rodrigues — prestará serviços de consultoria em tecnologia nas áreas de Plataformas como SAP e Service Now, Desenvolvimento de Software, Automação de Processos, Testes e Cyber Security.

A previsão é de que, neste primeiro momento, mais de 350 empregos diretos e indiretos sejam gerados, número que deve quase duplicar rapidamente, reforçando os dados da pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de que o Recife é a capital do Nordeste que mais criou empregos no último mês de maio, melhor resultado para o período desde o início da série histórica, em 2020.

