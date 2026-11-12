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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Mais de 40% dos trabalhadores das prefeituras de Pernambuco não têm vínculo permanente, aponta IBGE

IBGE aponta que 41,9% dos trabalhadores municipais não têm vínculo permanente nas prefeituras de PE.

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IBGE IBGE  - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mais de quatro em cada dez trabalhadores da administração direta dos municípios pernambucanos não possuem vínculo permanente com as prefeituras. O dado faz parte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (11). O levantamento também revela que 15,7% dos municípios do estado são administrados por mulheres e que quase seis em cada dez cidades registraram episódios de seca entre 2021 e 2024.

De acordo com a pesquisa, Pernambuco contabiliza 353.479 pessoas ocupadas na administração direta municipal. Desse total, 41,9% trabalham sem vínculo permanente, enquanto 41,4% são servidores estatutários. Os cargos exclusivamente comissionados representam 13,9% do quadro de pessoal, percentual superior à média nacional, de 9,9%. Estagiários correspondem a 2,6% e trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 0,2%.

O levantamento também identificou a presença de estruturas da administração indireta em 88 municípios pernambucanos, o equivalente a 47,6% do total. O percentual é superior ao registrado nacionalmente, de 27,2%. Nessas estruturas, que somam 11.545 trabalhadores, 39,9% são estatutários e 24,6% não possuem vínculo permanente.

Perfil dos prefeitos
A pesquisa traçou ainda o perfil dos gestores municipais. Dos 185 municípios pernambucanos considerados no levantamento, 156 são administrados por homens, o equivalente a 84,3%, enquanto 29 têm mulheres à frente das prefeituras, representando 15,7%. No cenário nacional, as mulheres comandam 13,4% dos municípios.

Em relação à idade, a faixa entre 41 e 60 anos concentra a maior parcela dos gestores. Os homens nessa faixa etária administram 50,8% dos municípios pernambucanos. Outros 17,3% são governados por homens de 26 a 40 anos e 15,7% por gestores com mais de 60 anos.

O recorte de cor ou raça mostra que 55,1% dos municípios possuem gestores autodeclarados brancos, considerando homens e mulheres. Os prefeitos pardos representam 34,1% dos municípios, enquanto os pretos correspondem a 5,4%. No Brasil, a participação de gestores brancos chega a 68,2%.

Quanto à escolaridade, 40% dos municípios são administrados por prefeitos com ensino superior completo e 15,7% por gestores com especialização. Considerando também mestrado e doutorado, 58,9% dos municípios pernambucanos possuem gestores com formação superior ou pós-graduação. No país, o índice é de 61,3%.

Adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Outro aspecto investigado pelo IBGE foi a presença dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), nas administrações municipais.

Em Pernambuco, 114 municípios, o equivalente a 61,6% do total, têm prefeitos que afirmam conhecer os objetivos da Agenda 2030. A proporção é semelhante à nacional, de 61,5%.

Apesar disso, a adesão formal aos compromissos ainda é limitada. No estado, 27,6% dos municípios aderiram à Agenda 2030, percentual superior aos 17,8% registrados no Brasil. Entre as cidades pernambucanas que formalizaram a adesão, 16,8% possuem plano de ação para alcançar as metas e 13% instituíram comissões municipais de acompanhamento. Apenas 4,3% criaram legislação própria relacionada ao tema.

Seca e alagamentos
A MUNIC 2025 também identificou desafios relacionados à gestão de riscos e desastres. Entre 2021 e 2024, 109 municípios pernambucanos, correspondentes a 58,9% do total, registraram ocorrência de seca. Entre as cidades afetadas, 79,8% decretaram situação de emergência ou calamidade no período de maior impacto.

As principais consequências relatadas foram a perda ou redução da produção agrícola, apontada por 78,9% dos municípios atingidos, as perdas financeiras, com 70,6%, e a perda de animais de rebanho, registrada por 68,8%.

Para enfrentar os efeitos da estiagem, 77,1% dos municípios afetados recorreram à distribuição regular de água por carros-pipa. A perfuração de poços foi mencionada por 65,1%, enquanto 39,4% investiram na construção de cisternas. Apesar das medidas, apenas 38,9% das cidades atingidas possuem planos específicos de contingência ou prevenção contra a seca.

Outro problema identificado foi a ocorrência de alagamentos. Entre 2021 e 2024, 83 municípios pernambucanos, o equivalente a 44,9% do total, registraram episódios desse tipo.

Entre os fatores apontados como agravantes estão as construções irregulares que obstruem sistemas de drenagem, mencionadas por 71,1% dos municípios afetados. O descarte inadequado de resíduos sólidos foi citado por 68,7%, enquanto a obstrução de bueiros e bocas de lobo apareceu em 65,1% das respostas.

A MUNIC é realizada anualmente pelo IBGE e reúne informações sobre a estrutura, o funcionamento e a capacidade administrativa das prefeituras brasileiras. Os dados auxiliam no diagnóstico da gestão pública e no planejamento de políticas municipais.

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