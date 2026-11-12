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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Mais de 40% dos trabalhadores das prefeituras de Pernambuco não têm vínculo permanente, aponta IBGE IBGE aponta que 41,9% dos trabalhadores municipais não têm vínculo permanente nas prefeituras de PE.

Mais de quatro em cada dez trabalhadores da administração direta dos municípios pernambucanos não possuem vínculo permanente com as prefeituras. O dado faz parte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (11). O levantamento também revela que 15,7% dos municípios do estado são administrados por mulheres e que quase seis em cada dez cidades registraram episódios de seca entre 2021 e 2024.

De acordo com a pesquisa, Pernambuco contabiliza 353.479 pessoas ocupadas na administração direta municipal. Desse total, 41,9% trabalham sem vínculo permanente, enquanto 41,4% são servidores estatutários. Os cargos exclusivamente comissionados representam 13,9% do quadro de pessoal, percentual superior à média nacional, de 9,9%. Estagiários correspondem a 2,6% e trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 0,2%.

O levantamento também identificou a presença de estruturas da administração indireta em 88 municípios pernambucanos, o equivalente a 47,6% do total. O percentual é superior ao registrado nacionalmente, de 27,2%. Nessas estruturas, que somam 11.545 trabalhadores, 39,9% são estatutários e 24,6% não possuem vínculo permanente.

Perfil dos prefeitos

A pesquisa traçou ainda o perfil dos gestores municipais. Dos 185 municípios pernambucanos considerados no levantamento, 156 são administrados por homens, o equivalente a 84,3%, enquanto 29 têm mulheres à frente das prefeituras, representando 15,7%. No cenário nacional, as mulheres comandam 13,4% dos municípios.

Em relação à idade, a faixa entre 41 e 60 anos concentra a maior parcela dos gestores. Os homens nessa faixa etária administram 50,8% dos municípios pernambucanos. Outros 17,3% são governados por homens de 26 a 40 anos e 15,7% por gestores com mais de 60 anos.

O recorte de cor ou raça mostra que 55,1% dos municípios possuem gestores autodeclarados brancos, considerando homens e mulheres. Os prefeitos pardos representam 34,1% dos municípios, enquanto os pretos correspondem a 5,4%. No Brasil, a participação de gestores brancos chega a 68,2%.

Quanto à escolaridade, 40% dos municípios são administrados por prefeitos com ensino superior completo e 15,7% por gestores com especialização. Considerando também mestrado e doutorado, 58,9% dos municípios pernambucanos possuem gestores com formação superior ou pós-graduação. No país, o índice é de 61,3%.

Adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Outro aspecto investigado pelo IBGE foi a presença dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), nas administrações municipais.

Em Pernambuco, 114 municípios, o equivalente a 61,6% do total, têm prefeitos que afirmam conhecer os objetivos da Agenda 2030. A proporção é semelhante à nacional, de 61,5%.

Apesar disso, a adesão formal aos compromissos ainda é limitada. No estado, 27,6% dos municípios aderiram à Agenda 2030, percentual superior aos 17,8% registrados no Brasil. Entre as cidades pernambucanas que formalizaram a adesão, 16,8% possuem plano de ação para alcançar as metas e 13% instituíram comissões municipais de acompanhamento. Apenas 4,3% criaram legislação própria relacionada ao tema.

Seca e alagamentos

A MUNIC 2025 também identificou desafios relacionados à gestão de riscos e desastres. Entre 2021 e 2024, 109 municípios pernambucanos, correspondentes a 58,9% do total, registraram ocorrência de seca. Entre as cidades afetadas, 79,8% decretaram situação de emergência ou calamidade no período de maior impacto.

As principais consequências relatadas foram a perda ou redução da produção agrícola, apontada por 78,9% dos municípios atingidos, as perdas financeiras, com 70,6%, e a perda de animais de rebanho, registrada por 68,8%.

Para enfrentar os efeitos da estiagem, 77,1% dos municípios afetados recorreram à distribuição regular de água por carros-pipa. A perfuração de poços foi mencionada por 65,1%, enquanto 39,4% investiram na construção de cisternas. Apesar das medidas, apenas 38,9% das cidades atingidas possuem planos específicos de contingência ou prevenção contra a seca.

Outro problema identificado foi a ocorrência de alagamentos. Entre 2021 e 2024, 83 municípios pernambucanos, o equivalente a 44,9% do total, registraram episódios desse tipo.

Entre os fatores apontados como agravantes estão as construções irregulares que obstruem sistemas de drenagem, mencionadas por 71,1% dos municípios afetados. O descarte inadequado de resíduos sólidos foi citado por 68,7%, enquanto a obstrução de bueiros e bocas de lobo apareceu em 65,1% das respostas.

A MUNIC é realizada anualmente pelo IBGE e reúne informações sobre a estrutura, o funcionamento e a capacidade administrativa das prefeituras brasileiras. Os dados auxiliam no diagnóstico da gestão pública e no planejamento de políticas municipais.

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