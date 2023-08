A- A+

Negócios Mais de 40 mil novas empresas foram abertas em Pernambuco no primeiro semestre de 2023 Números correspondem a um aumento de 24,3% no número de empresas entre janeiro e julho

Pernambuco registrou, no primeiro semestre de 2023, um crescimento na abertura de novas empresas, sinalizando a melhoria no ambiente de negócios. Entre janeiro e julho, a Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), vinculada à secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, formalizou 40.111 novas empresas, incluindo os Microempresários Individuais (MEIs). O número corresponde a um aumento de 24,3% em relação ao mesmo período do ano passado que registrou 32.338 empresas abertas.

Sem a inclusão dos MEIS, Pernambuco abriu 11.576 novas empresas no primeiro semestre de 2023. No ano anterior, o número foi 10.863. No total, foram criadas quase 7% mais empresas do que em 2022.

Atividades

Entre as atividades empresariais mais registradas, o destaque ficou por conta do comércio de vestuário, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, serviços de engenharia, consultórios odontológicos e os mais variados comércios varejistas.

Recife, Caruaru, Petrolina e Jaboatão dos Guararapes estão entre os municípios que mais abriram empresas no primeiro semestre. “O ano de 2023 inicia com uma grande retomada da economia e os dados demonstram um novo momento para a classe empresarial pernambucana”, ressaltou Gabriel Cavalcante, presidente da Jucepe.

Visando dar maior celeridade ao registro de empresas, a Junta Comercial de Pernambuco procede com o registro mercantil exclusivamente em formato digital (por meio do site), onde pode ser feito o pagamento do DAE via PIX. Além disso, a Jucepe também vem integrando mais municípios à Redesim, rede gerida pela Junta que simplifica o processo de registro e legalização de empresas.

O levantamento também apontou uma significativa baixa no número de empresas fechadas no estado. De janeiro a junho de 2023 foram fechadas 36.144, número 23,1% menor que as 44.461 de 2022. Sem a inclusão dos MEIs, foram fechadas 9.973 empresas contra 15.365 do ano anterior.

Veja também

Vendas Dia dos Pais animam os pequenos negócios, aponta pesquisa