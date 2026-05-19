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Economia Mais de 475 mil famílias recifenses acumulavam dívidas em abril, aponta Fecomércio-PE Inadimplência seguiu em alta no período, com 27,4% dos consumidores relatando contas em atraso.

O percentual de famílias do Recife com algum tipo de dívida alcançou 81,2% em abril de 2026, acima dos 80,9% registrados em março e dos 79,6% observados no mesmo período do ano passado, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC).

Em números absolutos, cerca de 475,5 mil famílias da capital pernambucana relataram possuir dívidas no período. Elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o levantamento recebeu um recorte local da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE).

O levantamento também mostrou crescimento da inadimplência. A parcela de famílias com contas em atraso atingiu 27,4% em abril, frente aos 26,8% do mês anterior e 25,4% no mesmo período do ano passado. Já o percentual de famílias que declararam não ter condições de quitar os débitos em atraso chegou a 16,8%, mantendo-se em patamar elevado na comparação anual.

Entre as modalidades de crédito, o cartão de crédito permaneceu como principal fonte de endividamento, citado por 89,1% das famílias endividadas. Em seguida apareceram os carnês de lojas (23,9%) e o financiamento de veículo (5,9%).

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o cenário exige atenção para a capacidade de consumo das famílias.

“Os dados mostram que o crédito continua presente na rotina do consumidor, especialmente por meio do cartão de crédito. Ao mesmo tempo, o avanço das contas em atraso alerta uma maior pressão sobre o orçamento”, afirmou.

A pesquisa indicou ainda que 54,0% das famílias com contas em atraso convivem com débitos vencidos há mais de 90 dias. O tempo médio de atraso chegou a 70 dias. Além disso, o comprometimento médio da renda com dívidas permaneceu em 30,1% da renda familiar mensal.

Segundo o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, o aumento do endividamento aponta tanto o uso recorrente do crédito quanto a necessidade de recomposição do orçamento das famílias.

“Parte relevante das famílias tem recorrido ao crédito para manutenção do consumo e reorganização financeira. Contudo, o avanço da inadimplência e o crescimento do número de consumidores sem condições de pagamento mostram um ambiente de maior restrição financeira, sobretudo entre os grupos de menor renda”, avaliou.

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