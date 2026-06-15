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Guerra no Oriente Médio Mais de 600 navios aguardam luz verde para cruzar o Estreito de Ormuz após acordo entre EUA e Irã Expectativa de reabertura da principal rota de transporte de petróleo do mundo pressiona o setor marítimo, enquanto preços do petróleo recuam no mercado internacional

Mais de 600 embarcações permanecem retidas no Golfo Pérsico à espera da reabertura do Estreito de Ormuz, uma das mais importantes rotas marítimas para o transporte global de petróleo. Segundo a imprensa internacional, centenas de outros navios também aguardam autorização para atravessar a passagem, cuja circulação segue restrita em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã.

A expectativa do setor marítimo é de que a situação seja normalizada nos próximos dias, após a assinatura de um acordo provisório de cessar-fogo entre os dois países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acesso ao estreito será restabelecido assim que o entendimento entrar oficialmente em vigor. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes sobre o plano de reabertura da rota, e há a possibilidade de que Teerã adote novos mecanismos de controle para a passagem de embarcações.

O anúncio do acordo já produz reflexos no mercado internacional de energia. Nesta segunda-feira, o petróleo continua em queda e é negociado abaixo dos US$ 100 por barril. O Brent, referência para a Europa, era cotado em torno de US$ 83 por barril durante a manhã, cerca de US$ 1 abaixo do valor registrado no domingo.

Analistas avaliam que a retomada gradual da circulação no Estreito de Ormuz pode facilitar o escoamento de milhões de barris de petróleo, contribuindo para reduzir a pressão sobre os preços. Ainda assim, a normalização completa da rota pode enfrentar desafios logísticos devido ao elevado número de embarcações acumuladas à espera de autorização para atravessar a região.

No mercado de combustíveis, o movimento já começa a ser percebido. Nesta semana, o preço do diesel recuou cerca de três centavos em relação à anterior, enquanto a gasolina registrou alta de meio centavo.

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