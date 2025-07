A- A+

BRASIL Mais de 70% dos brasileiros vão ficar no país nas férias. Veja as cidades mais buscadas no Airbnb Preços e câmbio desfavorável são os motivos principais para escolher o destino e a acomodação, mostra pesquisa

Com o dólar em patamar elevado, a maior parte dos viajantes brasileiros está planejando passar as férias escolares de meio de ano em cidades do país. De acordo com pesquisa inédita feita pelo Airbnb, maior plataforma de hospedagens do mundo, em parceria com a consultoria MindMiners, 73% dos entrevistados pretendem viajar para destinos nacionais neste mês de julho.

Desse total, 45% planejam visitar outros estados e 28% pretendem ir para cidades no estado onde residem.

Segundo o levantamento, Rio de Janeiro, Gramado e São Paulo lideram a pesquisa como cidades favoritas para as férias. E o que tem estimulado a procura é justamente a busca por promoções.

Para 41%, o preço é o principal fator, seguido do conforto (37%) e da localização (30%). Para 59%, o meio de pagamento favorito é o cartão de crédito, quase empatado com o Pix (52%).

Os destinos mais procurados:

Rio de Janeiro (RJ)

Gramado (RS)

São Paulo (SP)

Porto Seguro (BA)

Fortaleza (CE)

Caldas Novas (GO)

João Pessoa (PB)

Ipojuca (PE)

Campos do Jordão (SP)

Olímpia (SP)

Segundo Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul, o preço é um dos fatores mais importantes na decisão de uma viagem. Para ela, o período de férias de meio de ano é um momento crucial para o turismo no Brasil.

— Esse período representa uma das principais oportunidades para muitas famílias viajarem juntas, aproveitando o recesso escolar. A pesquisa revelou uma forte preferência por viagens nacionais nos meses de junho, julho e agosto.

Fiamma destaca que os destinos em alta na plataforma para as férias vão desde cidades de clima mais quente, como Rio de Janeiro, Porto Seguro e Fortaleza, até locais típicos de inverno, como Gramado e Campos do Jordão. A pesquisa mostrou que 26% dos entrevistados querem destinos típicos de inverno; e 24%, lugares quentes.

— Além da diversidade de opções que o Brasil oferece para diferentes perfis de viajantes, a autonomia proporcionada por viagens terrestres, especialmente de carro, também influencia na decisão por destinos nacionais, tornando esse tipo de viagem ainda mais atrativo, principalmente para famílias e grupos maiores.

Viagem de carro

Para escapar dos preços elevados das passagens aéreas, a pesquisa revelou que famílias tendem a viajar distâncias maiores: 26% das que têm filhos escolhem destinos a mais de 1.000 km da cidade de origem. Para 63% dos entrevistados com filhos, os gastos devem se concentrar na faixa dos R$ 3 mil. Para quem não tem crianças, 56% das famílias pretendem investir menos de R$ 3 mil.

Para metade dos entrevistados, as viagens de férias em família com filhos duram entre 6 e 15 dias. Para 54% das pessoas, o objetivo das férias de meio de ano é descansar, seguido pela busca para conhecer novos lugares (39%) e fugir da rotina (39%).

A pesquisa foi conduzida entre os dias 16 e 23 de maio de 2025, com 1.501 entrevistados.

